Svensken vinner en Oscar – med 97 % sannolikhet

Stor dominans väntar för Oppenheimer på Oscarsgalan enligt de senaste oddsen från Unibet. Filmen är storfavorit i en rad kategorier, bland annat i filmmusik, som svenska Ludwig Göransson har komponerat.

Kompositören Ludwig Göransson, skådespelaren Gustaf Skarsgård och svensk-nederlänske filmfotografen Hoyte van Hoytema är alla del av teamet bakom Oppenheimer som väntas ta storslam på söndagens Oscarsgala.

Unibets odds visar att Oppenheimer har stor sannolikhet att ta hem prestigefyllda kategorier som Bästa film och bästa regi. Dessutom har huvudrollsinnehavaren Cillian Murphy favoritskapet att ta hem en statyett, precis som birollskollegan Robert Downey Jr.

– Chanserna är minst sagt goda att Ludwig Göransson och Hoyte van Hoytema får jubla. Oddsen för att Oppenheimer ska vinna såväl bästa filmmusik som bästa foto är 1,03, vilket motsvarar en sannolikhet på över 97 procent, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Bland svenskchanserna finns även skådespelaren Leif Andrée som är del av ensemblen för den nominerade kortfilmen Knight of Fortune, vars segerchanser är strax under 20 procent enligt Unibets odds.

Unibets odds på Oscarsgalan 2024

Bästa film

Oppenheimer 1.01

Poor Things 21.00

The Holdovers 26.00

The Zone of Interest 34.00

Anatomy of a Fall 51.00

Barbie 51.00

American Fiction 81.00

Killers of the Flower Moon 101.0

Maestro 101.0

Past Lives 101.0

Bästa manliga huvudroll

Cillian Murphy (Oppenheimer) 1.05

Paul Giamatti (The Holdovers) 7.50

Bradley Cooper (Maestro) 18.00

Colman Domingo (Rustin) 51.00

Jeffrey Wright (American Fiction) 101.0

Bästa kvinnliga huvudroll

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) 1.55

Emma Stone (Poor Things) 2.25

Sandra Huller (Anatomy of a Fall) 34.00

Annette Benning (Nyad) 51.00

Carey Mulligan (Maestro) 51.00

Bästa regi

Christopher Nolan (Oppenheimer) 1.01

Yorgos Lanthimos (Poor Things) 15.00

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon) 21.00

Jonathan Glazer (The Zone of Interest) 34.00

Justine Triet (Anatomy of the Fall) 34.00

Bästa filmmusik

Oppenheimer 1.03

Killers of the Flower Moon 11.00

Poor Things 15.00

American Fiction 26.00

Indiana Jones and the Dial of Destiny 26.00

Bästa kortfilm

The Wonderful Story of Henry Sugar 1.12

Knight of Fortune 4.50

The After 13.00

Invincible 21.00

Red, White and Blue 21.00

Bästa manliga biroll

Robert Downey Jr. (Oppenheimer) 1.01

Ryan Gosling (Barbie) 15.00

Bästa kvinnliga biroll

Da’Vine Joy Randolph (The Holdovers)

Danielle Brooks (The Color Purple) 21.00

Emily Blunt (Oppenheimer) 21.00

Bästa foto:

Oppenheimer 1.03

Poor Things 10.00

Bästa sång

What Was I Made For (Barbie) 1.08

I’m Just Ken (Barbie) 5.75

Bästa ljud

Oppenheimer 1.33

The Zone of Interest 2.75

Bästa klippning

Oppenheimer 1.01

Anatomy of a Fall 9.00

Se fullständig lista och de senaste oddsen:

https://www.unibet.se/betting/sports/event/1007036560

