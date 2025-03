Tre raka för Malmö? Historiken säger nej – så säger oddsen

De allsvenska klubbarna samlas för den årliga upptaktsträffen och ligans huvudsponsor Unibet kan nu avslöja säsongens odds. Inget lag har lyckats med konststycket att ta tre allsvenska guld i rad på cirka 30 år, men nu talar oddsen sitt tydliga språk.

Allsvenskan står för dörren och bjuder på storlagsmöten redan i första omgången då Hammarby möter IFK Göteborg och Djurgården tar emot Malmö FF. Enligt Unibets senaste odds hamnar vinnaroddsen på Malmö FF på 1,70 gånger pengarna. Det gör laget till stora favoriter – det är mer sannolikt att MFF tar guldet än att något annat lag i serien.

– Malmö FF:s guldodds är identiskt med läget inför 2022, vilket är senast de misslyckades att bärga hem guldet. Då var det i stället BK Häcken, som stod i 21 gånger pengarna, som skrällde och vann. I år har ett annat Göteborgslag börjat försäsongen starkt och står i just 21 som odds. Historien har en tendens att upprepa sig, så kanske är det Blåvitts tur att överraska i år?, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Kan ”Bajen” trotsa historiken?

Bakom Malmö är det en tät kamp mellan två Stockholmslag, där Hammarby ligger bäst till att behålla andraplatsen från i fjol. Hammarby får guldoddsen 9.00 jämfört med Djurgården till 10.00.

– Inget lag som kommit tvåa de senaste fem åren har ens lyckats bli topp-3 efterföljande år. Men enligt nuvarande oddsläge har Hammarby en bra chans att gå lyckas med detta, säger Raúl Valencia López.

Elfsborg och Häcken hoppas på att studsa tillbaka från förra årets besvikelser och Unibets odds spår att de hamnar precis bakom topptrion, tätt följda av AIK. Bakom dessa lurar alltså IFK Göteborg som startat försäsongen starkt och som enligt oddsen kommer höja sig flera placeringar jämfört med ifjol. En topp-3 för Blåvitt står just nu i fyra gånger pengarna.

En nykomling klarar sig kvar

Östers IF kommer få kämpa för överlevnad, precis som IFK Värnamo. Oddsen pekar på ett trelagsrace i botten där smålandslagen är nedflyttningstippade. Halmstads BK, som med nöd och näppe undvek nedflyttning ifjol spås i nuläget precis klara kvalplats. Den andra nykomlingen Degerfors IF ser däremot ut att gå mot en lyckad säsong. Efter en kort sejour i Superettan är de tillbaka och det ser ut som att “Bruket” kommer klara sig kvar.

Tronskifte i Göteborg

GAIS var en av förra säsongens stora sensationer. Nedflyttningstippade på förhand presterade de sedan långt över förväntan och avslutade säsongen på en sjätteplats. Med det blev de även bäst i Göteborg. I år ser det dock tuffare ut för GAIS i Göteborgskampen. De tippas bli jumbo, en placering bakom IFK Göteborg, medan Häcken seglar upp som herre på täppan.

I Stockholm väntas en het kamp om herraväldet, där Hammarby och Djurgården gör upp om titeln som huvudstadens bästa lag. AIK tippas sluta på en tredjeplats bland, med god marginal ner till Brommapojkarna, enligt Unibets odds.

Unibets odds på Allsvenskan 2025

Vinnare

Malmö FF 1.70

Hammarby IF 9.00

Djurgårdens IF 10.00

IF Elfsborg 12.00

BK Häcken 15.00

AIK 17.00

IFK Göteborg 21.00

GAIS 34.00

IFK Norrköping 51.00

Mjällby AIF 51.00

IF Brommapojkarna 201.00

IK Sirius FK 201.00

Halmstads BK 351.00

Degerfors IF 501.00

IFK Värnamo 751.00

Östers IF 751.00

Att bli direktnedflyttade

IFK Värnamo 2.50

Östers IF 2.50

Halmstads BK 3.00

Degerfors IF 3.50

IF Brommapojkarna 6.00

IFK Norrköping 6.00

IK Sirius FK 6.00

Mjällby AIF 7.50

GAIS 10.00

IFK Göteborg 12.00

Bäst i Stockholm

Hammarby IF 1.90

Djurgårdens IF 2.20

AIK 4.00

IF Brommapojkarna 51.00

Bäst i Västra Götaland

IF Elfsborg 2.25

BK Häcken 2.75

IFK Göteborg 4.00

GAIS 5.50



Se fullständig lista och de senaste oddsen här.







Raúl Valencia López

Marknads- och pr-ansvarig

raul.valencialopez@kindredgroup.com

Om Unibet

Unibet är en del av Kindred Group – ett av världens ledande nätbaserade spelbolag med verksamhet i Europa, Nordamerika och Australien. Kindred Group erbjuder underhållning i en säker, trygg och hållbar miljö för över 30 miljoner kunder via något av de 9 varumärken som ryms inom koncernen. Bolaget har över 2 500 medarbetare globalt och är medgrundare av European Gaming and Betting Association (EGBA), samt medgrundare av IBIA (International Betting Integrity Association). Kindred Group är granskat och certifierat av eCOGRA för överensstämmelse med EU:s rekommendation om principer för konsumentskydd och spelansvar från 2014 (2014/478/EU). Kindred Group är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap. Läs mer på www.kindredgroup.com.