Uppdatering gällande Evolutions kapitalallokering 2026

Styrelsen för Evolution AB (publ) föreslår att ingen utdelning lämnas för 2025. Förslaget innebär en avvikelse från bolagets ramverk för kapitalallokering, enligt vilket minst 50 procent av nettoresultatet ska delas ut årligen. Syftet med bolagets kapitalallokering är att skapa långsiktigt aktieägarvärde, och styrelsen har bedömt att kontant utdelning inte är det bästa sättet att uppnå detta i dagsläget. Styrelsen kommer att informera när ytterligare beslut om kapitalallokeringen för 2026 har fattats.

Joakim Andersson, CFO, ir@evolution.com.

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 mars 2026 klockan 16.00 CET.









Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med cirka 870 operatörer som kunder. Koncernen har cirka 22 500 anställda i studior i Europa, Asien, Nord- och Sydamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.