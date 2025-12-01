Uppdatering om Loomis aktieåterköp under fjärde kvartalet 2025

Loomis AB har genom aktieåterköpsprogrammet som beslutades och kommunicerades den 30 oktober 2025, och vilket fortfarande är under genomförande, återköpt 296 900 aktier per den 30 november 2025. Loomis AB:s totala innehav av egna aktier uppgår därmed till 1,334,753 vilket motsvarar 1,95 procent av de utestående aktierna i bolaget. Det totala antalet aktier i Loomis AB, inklusive bolagets egna aktier, uppgår till 68 500 000.

Återköpen omfattar ett belopp om högst 200 miljoner kronor och kommer avslutas senast den 2 januari 2026.

För information om transaktioner i återköpsprogrammet, se:

https://www.nasdaq.com/european-market-activity/news/corporate-actions/repurchase-of-own-shares

