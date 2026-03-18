Vändningen: Nu minskar sjukskrivningar av stress

Försäkringskassans färska årsstatistik visar att antalet stressrelaterade sjukskrivningar har vänt nedåt efter ett halvt decenniums uppgång. I december 2025 var 36 402 personer i Sverige inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress. Det är en minskning med 22 procent jämfört med året innan.

– Det är verkligen positivt att siffrorna äntligen pekar åt rätt håll, med färre sjukskrivna. Förhoppningsvis förklaras det av fler friska medarbetare på våra arbetsplatser och ett förbättrat arbetsmiljöarbete, säger Ifs hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

Samtidigt ligger sjukskrivningarna fortfarande på en historiskt hög nivå. Som jämförelse var omkring 6 700 personer sjukskrivna på grund av stress i Sverige år 2010. Sjukskrivningarna har med andra ord mer än femdubblats sedan dess.

Chefer och arbetsgivare har ett långtgående ansvar för att skapa en god arbetsmiljö såväl fysisk som organisatorisk och social. En hälsofrämjande och inkluderande arbetsmiljö ger goda förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Den utbredda stressen i vårt samhälle gör arbetsmiljöarbetet viktigare än någonsin. Stress som fångas upp i tid kan bidra till en hanterbar arbetsvardag. Men då krävs det att kommunikationen fungerar på arbetsplatsen i de här frågorna.

– I en undersökning som If genomfört ser vi att många tyvärr drar sig för att vända sig till sin chef när de mår dåligt. Det finns ett stigma kring stress och mental ohälsa som gör att många som drabbas vänder sig till en vän, familjen eller sjukvården i stället. Ledarskapet har en viktig roll här. Bygg upp ett förtroende som skapar goda samtal även när något skaver eller är svårt. Det minskar risken för att ohälsan blir långvarig och leder till sjukskrivning, säger Kristina Ström Olsson.

Det finns stora regionala skillnader. Jämtland har högst andel stressrelaterade sjukskrivningar och Gotland lägst.

– De stora skillnaderna i sjukskrivningar mellan olika delar av landet kan bero på saker som befolkningens sammansättning eller hur arbetsmarknad och näringsliv i en region ser ut. Till viss del kan även olika arbetsförmågebedömningar i sjukskrivningsprocessen spela in, säger Kristina Ström Olsson.

Kvinnor särskilt utsatta

Det finns tydliga skillnader mellan kvinnor och män när det kommer till stressrelaterade sjukskrivningar. Av de 36 402 personer som i december var sjukskrivna på grund av stress i Sverige var 28 549 kvinnor, motsvarande 78 procent.

Stressrelaterade sjukskrivningar utgör också en större andel av samtliga sjukskrivningar för kvinnor. Av alla pågående, längre sjukfall bland kvinnor i Sverige var 24 procent stressrelaterade i december, jämfört med 12 procent bland män.

– Vi ser att kvinnor ofta tar det större ansvaret på hemmaplan, vilket påverkar deras möjlighet till vila. Återhämtningen för kvinnor blir helt enkelt sämre än för män. Perioder i livet kan vara särskilt utmanande för kvinnor, såsom under klimakteriet, om man inte får rätt stöd, säger Kristina Ström Olsson.

Tabeller

Län Andel av alla sjukskrivna som är stressrelaterade Antal sjukskrivna på grund av stress Jämtland 26 % 738 Värmland 24 % 1 397 Västernorrland 22 % 1 184 Dalarna 22 % 1 245 Västmanland 21 % 1 162 Kronoberg 21 % 714 Uppsala 21 % 1 488 Västra Götaland 21 % 7 561 Halland 20 % 1 179 Västerbotten 20 % 1 127 Stockholm 19 % 6 930 Örebro 19 % 1 133 Södermanland 19 % 1 076 Jönköping 19 % 1 214 Gävleborg 19 % 1 072 Blekinge 19 % 474 Norrbotten 18 % 823 Skåne 18 % 3 832 Kalmar 17 % 631 Östergötland 16 % 1 315 Gotland 12 % 98

Källa: Försäkringskassan. Avser december 2025.

Metod

Försäkringskassans statistik över pågående stressrelaterade sjukfall. De senast rapporterade siffrorna är från december 2025.

Statistiken gäller sjukfall som pågått i minst 14 dagar med en stressdiagnos (diagnoskod F43).