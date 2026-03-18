– Einar Mattsson ligger i framkant när det gäller återbruk i ROT-projekt av den här omfattningen. Allt material som vi hittills har omhändertagit från Einar Mattsson har vi kunnat sälja vidare, säger Per Holst, vd på Återbygget.



Många ton sparade koldioxids-ekvivalenter

Från Draken 17 beräknas cirka 2,5 ton material omhändertas för återbruk, vilket motsvarar en potentiell klimatbesparing på cirka 9,5 ton CO₂-ekvivalenter.

− I dagsläget innebär återbruksarbetet en kostnad, men hållbarhetsvinsten är betydande. Vi vill bidra till den cirkulära ekonomin och till att bygga upp en fungerande marknad för återbrukade varor, säger Daniel Parianos, miljösamordnare på Einar Mattsson AB.

Hittills har Återbygget omhändertagit cirka 31 ton material för externt återbruk från totalt fem ROT-projekt inom Einar Mattsson. Det motsvarar tillsammans en potentiell klimatbesparing på cirka 112 ton CO₂-ekvivalenter..

När inredning av slitage nått sin tekniska livslängd

Den senaste större renoveringen av Draken 17 genomfördes på 1970-talet. Nu är det dags igen då stora delar av byggnadens installationer och inredning nått slutet av sin tekniska livslängd. Fastigheten har också ett omfattande behov av energieffektivisering.

I samband med renoveringen demonteras en betydande mängd äldre vitvaror, toalettinredning och sanitetsporslin för återbruk. Även två 70-talskök som fortfarande håller god kvalitet tas tillvara.

Einar Mattssons återbruksportal

Under 2025 lanserade Einar Mattsson även en intern återbruksportal som gör det enklare att förmedla material och produkter inom koncernen. Överblivet material från ett projekt kan användas i ett annat, eller komma till nytta vid utbyten och åtgärder i befintliga fastigheter. Det skapar både miljömässiga och goda ekonomiska värden i projekten.



Genom att satsa på återbruk bidrar Einar Mattsson till ett mer hållbart samhälle. Det konkreta arbetet kring de äldre husen i beståndet är ett tydligt exempel på att varje insats räknas. Einar Mattssons unika fördel att effektivare kunna jobba cirkulärt beror också på att koncernen innehåller både eget projekterings,- bygg- och förvaltningsbolag.