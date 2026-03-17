Återköp av aktier i Betsson under vecka 11

Mellan den 9 mars och den 13 mars 2026 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 178 400 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK) Transaktionsvärde (SEK) 2026-03-09 36 500 94,5156 3 449 819 2026-03-10 36 200 95,4711 3 456 054 2026-03-11 36 700 94,0804 3 452 751 2026-03-12 34 400 100,4183 3 454 390 2026-03-13 34 600 99,9848 3 459 474 Totalt under vecka 11, 2026 178 400 96,8189 17 272 488 Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet 2 705 680 118,0248 319 337 238

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 13 mars 2026 till 4 086 022 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 13 mars 2026 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 124 948 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2026, kl. 8:30 CET.

Om Betsson AB

Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).







