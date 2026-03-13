Emma Beck-Friis är VD för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning från 1 mars

– Jag är väldigt glad över att Emma Beck-Friis tackat ja till att tillträda som ordinarie VD. Hon har ett moget ledarskap och gott grepp om fastighetsägarens affär. Uppdraget går ut på att fortsätta utveckla affären och få bolaget att växa i befintliga uppdrag och med nya kunder, säger Einar Mattsson AB:s koncernchef Stefan Ränk.

– Allt som påverkar fastighetsägarens drift- och underhållskostnader står högt på vår agenda. Där är rätt digitala stöd, ordning på data om fastigheterna och rätt hållbarhetsinsatser några nyckelkomponenter för att vi fortsatt ska förbättra våra kunders driftnetto, säger Emma Beck-Friis, VD för Einar Mattsson Fastighetsförvaltning.

Som VD för förvaltningsbolaget ingår Emma Beck-Friis även i Einar Mattssons koncernledning.

Om Emma Beck-Friis

Emma Beck-Friis har en Bachelor i Fastighetsföretagande och fastighetsmäkleri från Malmö Universitet. Hon kommer närmast från rollen som tf. VD och innan dess affärs- och verksamhetsutvecklingschef på Einar Mattsson Fastighetsförvaltnings AB.