"En av våra största styrkor är bredden i våra kompetenser" — fredagsporträttet med Mattias Gustafsson

Hur och när hamnade du på Einar Mattsson?

– Jag började på Einar Mattsson våren 2025 efter 22 år som konsult. Jag blev uppringd av en rekryterare, och efter våra första samtal som rollen kände jag att det var en väldigt intressant möjlighet.

Som konsult såg jag inte alltid hur systemen fungerade i drift över tid. Jag ville komma närmare fastigheterna och kunna följa upp energi, teknik och drift i verkligheten.

Vilken roll har du?

– Jag är chef för avdelningen Hållbarhet och digitalisering inom fastighetsförvaltningen. Vårt uppdrag handlar både om att jobba tillsammans med driften i energioptimering, vara med i projekt och systemval samt utveckla hur vi använder data från fastigheterna för att fatta bättre beslut. Målet är att våra fastigheter ska fungera tekniskt, vara energieffektiva och utvecklas i takt med ny teknik.

Hur hänger hållbarhet och digitalisering ihop?

– I fastigheter hänger de väldigt nära ihop. För att kunna arbeta effektivt med hållbarhet behöver vi förstå hur våra byggnader faktiskt fungerar i drift, till exempel hur energi, värme, ventilation och vatten används över tid. Digitalisering gör det möjligt genom att vi kan samla in mer data från fastigheterna, följa upp systemen och analysera hur de fungerar. När vi får bättre kunskap om hur byggnaderna används och hur systemen arbetar kan vi också optimera dem och minska energianvändningen utan att försämra inomhusklimatet.

Tidigare har du jobbat som rörmontör, besiktningsman och energiingenjör. Med en sådan bredd måste du berätta mer om din yrkesbana hittills.

– Min yrkesbana började som rörmontör. Jag är faktiskt fjärde generationen i familjen som valde att bli röris. Jag arbetade i ungefär nio år tillsammans med min pappa. Det var tack vare en klasskompis som hörde av sig som jag halkade in i konsultbranschen. Med min praktiska bakgrund blev sedan besiktning ett ganska naturligt steg, och därifrån har det successivt lett vidare till fler roller inom energi, installationer och tekniska system i fastigheter.

Du har jobbat med projektering i olika branscher. Vad är viktigast för att lyckas med ett projekt?

– Det viktigaste är egentligen att förstå helheten och ha ett tydligt mål med projektet från början. I fastighetsprojekt är det ofta många aktörer och mycket olika sorters teknik som ska fungera bra tillsammans, och då är det avgörande att alla har samma förväntansbild. En annan viktig del är samarbete och kommunikation mellan alla som är involverade.

Vad händer med företag som inte optimerar och digitaliserar?

– Fastighetsbranschen blir mer och mer datadriven, och byggnaderna innehåller alltmer teknik. Om du inte arbetar aktivt med att följa upp och optimera systemen riskerar du helt enkelt att få sämre kontroll över både energi, drift och kostnader.

Vilka är Einar Mattssons Hållbarhets- och digitaliserings-teams styrkor?

– En av våra största styrkor är bredden i våra kompetenser. I mitt team finns både teknisk specialistkunskap och erfarenhet från drift, energi, entreprenader och digital utveckling. Det gör att vi kan arbeta både praktiskt och strategiskt med fastigheternas tekniska system. En annan styrka är att vi arbetar nära driften och förvaltningen. Det gör att idéer och utveckling inte stannar på en strategisk nivå, utan faktiskt snabbare kan omsättas i praktiken.

Vad är roligast i jobbet – när är du som mest nöjd?

– Jag är som mest nöjd när jag ser medarbetare utvecklas och ta ansvar i sitt arbete. När människor växer i sina roller och tillsammans driver arbetet framåt. Det är också väldigt roligt när vi tillsammans lyckas förbättra våra fastigheter, till exempel när vi optimerat energianvändningen.

Du är en uppskattad ledare i koncernen och för ditt team. Vad är bra ledarskap för dig?

– För mig handlar bra ledarskap framför allt om medarbetarna. Det är de som har kompetensen, driver arbetet framåt och skapar resultaten tillsammans.

Vad är det bästa med att jobba i den familjeägda Einar Mattsson-koncernen?

– Det bästa är det långsiktiga perspektivet och att det verkligen känns som att ägarfamiljen bryr sig om bolaget, fastigheterna och människorna som arbetar här.

Hur får ett företag begåvade kollegor att stanna?

– Jag tror mycket handlar om att skapa en miljö där människor får utvecklas och känna att deras kompetens tas tillvara. När medarbetare får ansvar, förtroende och möjlighet att påverka sitt arbete brukar engagemanget också växa.

Vilka utmaningar står vi inför på energiområdet för fastigheter i Sverige?

– Energimarknaden påverkas mycket av omvärlden, till exempel geopolitik, krig och förändringar i energisystemen. Det är faktorer som vi som fastighetsägare egentligen inte kan påverka, men som ändå får stor effekt på energipriser och förutsättningar.

Därför blir det ännu viktigare att arbeta med det vi faktiskt kan påverka att förstå hur våra byggnader fungerar, optimera systemen och använda energin så effektivt som möjligt.

Det forskas för lite om fastighetsutveckling och särskilt i Sverige. Einar Mattsson är därför grundare och en av huvudfinansiärerna för KTH Live-In Lab och KTH Dig-IT Lab, där man forskar om framtidens fastigheter och digitaliseringen av dem. Vad tycker du det borde forskas mer om?

– Jag tycker det är väldigt viktigt att forska mer på hur byggnader faktiskt fungerar i drift över tid. Vi behöver ännu mer kunskap om hur teknik, energi och människors beteenden samspelar i verkliga byggnader. Initiativ som KTH Live-In Lab och Dig-IT Lab är därför väldigt värdefulla eftersom de kopplar ihop forskning, fastighetsägare och verkliga fastigheter.

Vad drömde du som barn om att du skulle jobba med som vuxen?

– Rörmokare så klart.

Vad har du för intressen?

– Jakt, fiske, innebandy och att umgås med familj och vänner.

Hur ger du dina närmaste uppskattning och bekräftelse?

– Jag försöker visa uppskattning i vardagen, både genom att säga det och genom att ta mig tid. Små gester kan betyda mycket.

Hur varvar du ner?

– Jag tycker om att komma ut i naturen, till exempel komma ut i skogen för lite jakt eller ta en promenad med hunden. Annars kan det också vara så enkelt som att vara hemma med familjen.

Ditt grill-intresse är enormt och dina kött-kunskaper är stora. Hur blir man en sådan inbiten grill-fantast?

– Jag har alltid tyckt om att laga mat och grillningen blev ett sätt att utveckla det ännu mer. Som jägare har jag dessutom ofta en del kött i frysen, vilket gör att jag gärna lägger lite extra tid på att tillaga det på ett bra sätt.

Om jag ska köpa en grill, vilka är de viktigaste frågorna jag ska ställa mig?

– Du ska välja en grill där du kan göra både något snabbt och enkelt, men också laga mat långsamt på låg temperatur. Då får du fler möjligheter i matlagningen.



Vilket är det bästa knepet för att lyckas steka en entrecôte på rätt sätt?

– Det viktigaste är att börja med kött av bra kvalitet. Har du en bra råvara är du redan halvvägs. Sedan gäller det att inte stressa processen och framför allt att låta köttet vila en stund efter tillagningen.

Berätta något väldigt få vet om dig.

–Jag kan nog ibland fördjupa mig lite för mycket i saker jag tycker är intressanta, (enligt min fru i alla fall). Det kan handla om allt från teknik till matlagning eller andra praktiska intressen som jakt eller diskusfiskar.

Den sista och den kanske svåraste frågan. Hur skapar du trygghet för dig själv när många skeenden i världen känns osäkra och oberäkneliga?

– Det är en svår fråga och inget jag har ett enkelt svar på. Jag försöker fokusera på det jag faktiskt kan påverka och lägga mindre energi på det som ligger utanför min kontroll.