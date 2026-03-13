Ökad oro bland svenska husägare att drabbas av väderrelaterade skador

I slutet av förra året lämnade stormen Johannes 40 000 hushåll strömlösa, och bara ett par månader dessförinnan drog stormen Amy in över västkusten och skapade stor förstörelse bland villor och infrastruktur. Under 2024 drabbades Jönköping av översvämningar, och året innan slog ovädret Hans till med översvämningar, ras och skred som påverkade viktig infrastruktur.

Antalet naturorsakade skador befaras öka över tid i takt med att effekter av klimatförändringarna blir alltmer kännbara. Under 2024 anmäldes över 19 500 skadeärenden orsakade av oväder i Sverige, enligt statistik från Svensk Försäkring. Extremväderhändelserna är kostsamma och orsakar både direkta och indirekta skador.

Undersökningen som Verian genomfört på uppdrag av If visar att var femte svensk husägare oroar sig för att drabbas av skador orsakade av kraftiga skyfall. Nästan lika många, 17 procent, är rädda för att drabbas av stormskador. Oron för att ens hus ska drabbas av väderrelaterade skador har ökat de senaste fem åren, det svarar 39 procent av de tillfrågade. Främst är det boende på landsbygden som säger att de oroar sig mer nu.

– Jag har full förståelse för att landets husägare oroar sig alltmer för hur deras hus skulle klara sig vid ett skyfall eller en storm. I grund och botten är det också bra att det finns en medvetenhet kring riskerna med extremväder. För att minska oron finns det flera praktiska klimatanpassningsåtgärder man kan göra. Ett hem som är förberett för stormar, översvämningar och elavbrott är ett tryggare hem, samtidigt som dt skyddar bostadens värde på lång sikt, säger Ifs skadechef Sara Aschan.

Stor andel husägare är dåligt förberedda på att hantera extremväder

Trots stor oro visar undersökningen att fler än var tredje husägare är ganska eller mycket dåligt förberedda att hantera konsekvenser av stormar, översvämningar eller längre elavbrott. Män svarar i högre utsträckning än kvinnor att de känner sig väl förberedda att hantera extremväder.

­– Det finns flera sätt att skydda sitt hus mot följderna av extremväder. Se till att dräneringen fungerar och att vatten rinner bort från huset, rengör avloppsrören regelbundet, kontrollera taket så att plåtar och takpannor sitter ordentligt och ta bort träd och annan växlighet runt huset som kan skada det vid storm, säger Sara Aschan.

Om undersökningen:

Undersökningen har genomförts av bland husägare i Sverige i åldrarna 18–84 år. Totalt deltog 1 047 respondenter via onlinebaserade intervjuer i Sifopanelen under perioden 24 november till 3 december 2025.