Betsson förvärvar B2C‑verksamhet med licens i Kanada och B2B‑teknik för ökad skala och utökade tillväxtmöjligheter

Betsson har ingått avtal om att förvärva Rhino Entertainment Groups B2C‑verksamhet med licens i Kanada samt ett antal tekniktillgångar för B2B‑verksamheten. Den totala köpeskillingen uppgår till 64,5 miljoner euro, vilket motsvarar en multipel om cirka 4,7x EV/EBITDA baserat på resultatet för den förvärvade verksamheten under 2025 på proformabasis.



Betsson meddelar i dag att bolaget har ingått avtal om att förvärva Rhino Entertainment Groups B2C-verksamhet i Kanada. Förvärvet omfattar flera bolag inom Rhinokoncernen som tillsammans innehar tillgångar, licenser, personal och operativ verksamhet kopplat till Rhinos B2C‑verksamhet i Ontario och resten av Kanada. Den förvärvade verksamheten har i dag kanadensiska kunder och är väl positionerad för expansion till ytterligare kanadensiska provinser i takt med att lokala regelverk fortsätter att utvecklas.

Utöver B2C‑tillgångarna kommer Betsson att förvärva Rhinos egenutvecklade front‑end‑ och middleware‑teknologi. Denna teknologi kommer att stärka Betssons B2B‑erbjudande och förväntas bidra till ökade licensintäkter inom Betssons B2B‑verksamhet.

Transaktionen är i linje med Betssons strategi att skapa aktieägarvärde genom investeringar i befintliga och nya B2C‑marknader samt expansion av B2B‑verksamheten. Förvärvet förväntas ge skalfördelar, stärka lönsamheten och utöka Betssons tillväxtmöjligheter inom både B2C‑ och B2B‑verksamheterna. Under 2025 genererade de förvärvade tillgångarna ett kombinerat uppskattat EBITDA‑resultat om 13,7 miljoner euro på proformabasis.

Den totala köpeskillingen uppgår till cirka 64,5 miljoner euro, varav 51,25 miljoner euro betalas vid tillträdet och resterande belopp betalas sex månader efter tillträdet. Betsson kommer att finansiera förvärvet med befintliga likvida medel.

Slutförandet av transaktionen förväntas ske efter att tillämpliga regulatoriska godkännanden erhållits under det andra eller tredje kvartalet 2026. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är Betssons legala rådgivare i samband med transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB

pontus.lindwall@betssonab.com



Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 mars 2026 kl. 08:15 CET.

