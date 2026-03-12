Kan Stellan Skarsgård ta historisk statyett? Unibet avslöjar oddsen inför Oscarsgalan

Inför årets upplaga av Oscarsgalan har den norska filmen Sentimental Value säkrat nomineringar i flera av galans mest prestigefyllda kategorier. Samtidigt pekar oddsen från Unibet ut One Battle After Another som favorit att ta hem statyetten för Bästa film.

Natten till måndag, svensk tid, riktas världens blickar mot Los Angeles när den årliga Oscarsgalan firar filmkonstens främsta prestationer. I år är spänningen extra stor för Norden, då både en norsk film och en svensk skådespelarveteran står nominerade i tunga kategorier.

Den kritikerrosade filmen Sentimental Value, skapad av den norsk-danske filmskaparen Joachim Trier är nominerad i flera av galans mest prestigefyllda kategorier. Med det låga oddset 1,20 är sannolikheten över 80% att filmen tar hem titeln som Bästa internationella långfilm.

Även Stellan Skarsgård är nominerad för Bästa manliga biroll. Med oddset 6,00 är svensken oddstvå bakom favorittippade Sean Penn (One Battle After Another), som för närvarande har oddsen på sin sida.

– Det blir en natt fylld av förhoppningar och potentiella triumfer för nordisk film. Samtidigt krävs en skräll för att vi ska få jubla över en statyett till Stellan Skarsgård. Just nu talar våra odds för en chans på knappt 17 procent, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Enligt Unibets odds kommer One Battle After Another stå för årets storslam. Utöver bästa manliga biroll är filmen favorit att ta hem bästa film, regi, foto, klippning och manus efter förlaga.

Unibets kompletta odds på Oscarsgalan 2026

Nedan presenteras en komplett sammanställning av Unibets odds för årets Oscarskategorier:

Bästa film

One Battle After Another 1.20

Sinners 4.00

Hamnet 21.00

Marty Supreme 51.00

Sentimental Value 81.00

Train Dreams 101.0

F1 151.0

The Secret Agent 151.0

Bugonia 201.0

Bästa Regi

Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) 1.03

Ryan Coogler (Sinners) 11.00

Chloe Zhao (Hamnet) 21.00

Josh Safdie (Marty Supreme) 34.00

Joachim Trier (Sentimental Value) 41.00

Bästa Kvinnliga Huvudroll

Jessie Buckley (Hamnet) 1.01

Rose Byrne (If I Had Legs I´d Kick you) 17.00

Emma Stone (Bugonia) 26.00

Kate Hudson (Song Sung Blue) 34.00

Renate Reinsve (Sentimental Value) 34.00

Bästa Manliga Huvudroll

Michel B. Jordan (Sinners) 1.45

Timothee Chalamet (Marty Supreme) 2.70

Leonardo DiCaprio (One Battle After Another) 15.00

Wagner Moura (The Secret Agent) 21.00

Ethan Hawke (Blue Moon) 26.00

Bästa Kvinnliga Biroll

Amy Madigan (Weapons) 1.91

Wunmi Mosaku (Sinners) 2.75

Teyana Taylor (One Battle After Another) 3.25

Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value) 41.00

Elle Fanning (Sentimental Value) 101.0

Bästa Manliga Biroll

Sean Penn (One Battle After Another) 1.15

Stellan Skarsgård (Sentimental Value) 6.00

Delroy Lindo (Sinners) 10.00

Benicio Del Toro (One Battle After Another) 21.00

Jacob Elordi (Frankenstein) 26.00

Bästa Internationella Långfilm

Sentimental Value 1.30

The Secret Agent 3.00

It Was Just an Accident 15.00

The Voice of Hind Rajab 26.00

Sirât 51.00

Bästa Originalmanus

Sinners 1.03

Marty Supreme 10.00

It Was Just an Accident 17.00

Sentimental Value 21.00

Blue Moon 34.00

Bästa Manus Efter Förlaga

One Battle After Another 1.03

Hamnet 11.00

Train Dreams 21.00

Bugonia 26.00

Frankenstein 26.00

Bästa Dokumentär

The Perfect Neighbor 1.34

Mr. Nobody Against Putin 3.75

Come See Me In The Good Light 7.50

Cutting Through Rocks 21.00

The Alabama Solution 21.00

Bästa Animerade Film

KPop Demon Hunters 1.04

Zootopia 2 11.00

Little Amélie or the Character of Rain 15.00

Elio 34.00

Arco 51.00

Bästa Smink och Hårstyling

Frankenstein 1.03

Sinners 9.00

The Smashing Machine 21.00

Kokuho 26.00

The Ugly Step Sister 26.00

Bästa Kostym

Frankenstein 1.03

Sinners 9.00

Hamnet 21.00

Avatar: Fire and Ash 26.00

Marty Supreme 26.00

Bästa Ljud

F1 1.10

Sinners 8.00

Sirât 11.00

One Battle After Another 15.00

Frankenstein 34.00

Bästa Klippning

One Battle After Another 1.20

F1 3.75

Sinners 11.00

Marty Supreme 26.00

Sentimental Value 51.00

Bästa Foto

One Battle After Another 1.20

Sinners 4.25

Train Dreams 11.00

Frankenstein 26.00

Marty Supreme 51.00

Bästa Scenografi

Frankenstein 1.08

Sinners 7.00

One Battle After Another 17.00

Hamnet 21.00

Marty Supreme 26.00

Bästa Kortfilmsdokumentär

The Singers 2.25

Two People Exchanging Salvia 2.25

A Friend of Dorothy 4.25

Butcher’s Stain 11.00

Jane Austin’s Period Drama 15.00

Bästa Animerade Kortfilm

Butterfly 2.00

The Girl Who Cried Pearls 2.25

Retirement Plan 5.75

Forevergreen 11.00

The Three Sisters 21.00

Bästa Filmusik

Sinners 1.04

One Battle After Another 11.00

Frankenstein 21.00

Hamnet 21.00

Bugonia 26.00

Bästa Sång

Golden (KPOP Demon Hunters) 1.10

I Lied To You (Sinners) 5.50

Dear Me (Diane Warren: Relentless) 26.00

Train Dreams (Train Dreams) 26.00

Sweet Dreams of Joy (Viva Verdi!) 34.00

Bästa Specialeffekter

Avatar: Fire and Ash 1.02

F1 13.00

Sinners 15.00

Jurassic World Rebirth 34.00

The Lost Bus 34.00

Bästa Casting

Sinners 1.25

One Battle After Another 3.75

Marty Supreme 17.00

Hamnet 21.00

The Secret Agent 26.00

