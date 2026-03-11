Fler vattenskador i fritidshus: många orsakas av sönderfrusna rör

De flesta skador på fritidshus inträffar under vinterhalvåret och majoriteten av dem beror på läckande eller sönderfrusna vattenledningar. Färsk statistik från If visar att antalet sådana skador i januari och februari ligger upp emot 30 % över det normala. Jämfört med i fjol är vattenskadorna 70 % fler. Samtidigt är nivåerna lägre än rekordåret 2024, då vintern var ovanligt sträng.

– Vi ser en tydlig ökning av vattenskador i fritidshus i början av det här året jämfört med förra året. Våra skadereglerare upplever också att det är fler ärenden än vanligt som rör sönderfrusna rör, säger Ifs skadechef Sara Aschan.

När vattenledningar fryser kan de spricka. Skadorna upptäcks ofta först när temperaturen stiger och vattnet sätts på igen, vilket gör att en läcka snabbt kan orsaka en större vattenskada. Innan vattnet slås på i fritidshuset är det därför extra viktigt att kontrollera att ledningarna har klarat vintern. Risken för att drabbas av läckande eller sönderfrusna rör är särskilt stor i hus som stått ouppvärmda eller tomma under längre perioder.

– Vi har haft en kall vinter i hela landet i år, vilket tyvärr ökar risken för skador i hus som stått tomma. Just i år är det därför extra bra med ett tidigt besök till stugan för att kontrollera att ledningarna klarat kylan. Att upptäcka eventuella skador i god tid, och vara försiktig när man sätter i gång vattnet kan göra stor skillnad, säger Sara Aschan.

Tipslista: Så minskar du risken för vattenskador i fritidshuset

• Stäng vattenkranarna som du öppnade inför vinterstängningen innan du slår på vattnet.

• Känn på kranar och rörfogar både inomhus och utomhus.

• Kontrollera vattenmätaren när kranarna är stängda. Tickar vattenmätaren är det en indikation på att det läcker vatten någonstans.

• Se över vattenlås och golvbrunnar så att de är hela och täta.

• Stanna kvar i huset och övervaka uppvärmningen för se om det börjar sippra vatten någonstans.

Det är vanligt och helt normalt om det låter i rören när vattnet slås på. Det beror på att det samlats luft i ledningarna när vattnet varit avstängt. Om du har vattenburen värme kan du släppa ut luft ur systemet genom att försiktigt öppna ventilen på elementet. Var beredd med ett kärl att samla upp vatten med.