Acroud offentliggör frivilligt erbjudande om utbyte av skuld mot aktier till obligationsinnehavare av dess utestående obligationer 2022/2028 med ISIN SE0017562481

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA, STORBRITANNIEN, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

ACROUD AB (publ) (”Acroud” eller ”Bolaget”) meddelar att man idag initierar ett frivilligt erbjudande om utbyte av skuld mot aktier till obligationsinnehavarna (”Obligationsinnehavarna”) av dess utestående obligationer 2022/2028 med ISIN SE0017562481 (”Obligationerna”) enligt vilket Obligationsinnehavarna kan konvertera Obligationer till nya aktier i Acroud.

Hänvisning görs till villkoren för Obligationerna (med ett utestående aggregerat belopp om

SEK 80 812 386) som ursprungligen emitterades av Acroud den 5 juli 2022 i enlighet med villkoren för Obligationerna (i dess lydelse såsom ändrades och bekräftades den 24 januari 2025) (”Villkoren”).

Acroud har idag initierat ett frivilligt erbjudande om utbyte av skuld mot aktier genom att skicka ett meddelande till samtliga obligationsinnehavare om frivilligt utbyte av skuld mot aktier i enlighet med punkt 11.8 (Frivilligt utbyte av skuld mot aktier (Eng. Voluntary Debt to Equity Swap)) i Villkoren (det ”Frivilliga Erbjudandet”).

Bolaget erbjuder Obligationsinnehavare att konvertera alla, eller endast en del av, sina Obligationer till nyemitterade stamaktier i Bolaget till en fast teckningskurs om SEK 0,25 per aktie (”Aktierna”). Betalning av teckningskursen kommer att ske med Obligationer genom kvittning mot Aktier till ett pris per Obligation motsvarande etthundra (100,00) procent av det nominella beloppet tillsammans med upplupen men obetald ränta (inklusive uppskjuten ränta) till och med Likviddagen (enligt definitionen nedan).

Det Frivilliga Erbjudandet löper ut klockan 12:00 (CET) den 11 mars 2025. Betalning för Aktierna i det Frivilliga Erbjudandet förväntas ske omkring 17 mars 2025 (”Likviddagen”) och Aktierna förväntas levereras mellan 20 mars 2025 och 26 mars 2025. Anmälan för att delta i det Frivilliga Erbjudandet kan göras mellan 20 februari 2025 – 11 mars 2025 (15:00 CET) i enlighet med de instruktioner som anges i meddelandet om det Frivilliga Erbjudandet (”Meddelandet”). Obligationer som används som betalning för Aktier inom ramen för det Frivilliga Erbjudandet kommer omedelbart och oåterkalleligen att makuleras.

För ytterligare information om det Frivilliga Erbjudandet och detaljerade instruktioner om hur man deltar i det Frivilliga Erbjudandet, vänligen se Meddelandet på Bolagets webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD

+356 9999 8017

Andrzej Mieszkowicz, CFO

+356 9911 2090

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

E-post: info@acroud.com

Webbplats: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Från maj 2024 (Q1 Report) har Acroud ändrat rapportering och företagsspråk till engelska. Detta innebär att delårsrapporter och de tillhörande pressmeddelandena endast kommer att publiceras på engelska.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar jämförelse- och nyhetssajter inom Poker, Sports Betting och Casino. Acroud erbjuder även SaaS-lösningar för affiliatebranschen inom iGaming. Under de senaste åren har ett antal bolag anslutit sig till resan och därmed leder flera erfarna personer i branschen Acrouds resa mot att bli ”The Mediahouse of The Future”. Vårt uppdrag är att koppla samman människor, innehållsskapare (Youtubers, Streamers, Affiliates) och företag. Vi växer snabbt och är fortfarande en ledande global aktör i branschen med drygt 70 personer på Malta, i Storbritannien, Danmark och Sverige. Acroud är noterat på Nasdaq First North Growth Market sedan juni 2018.

Viktig information

Offentliggörandet, annonseringen eller distribueringen av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande i jurisdiktioner där detta pressmeddelande har blivit offentliggjort, distribuerat eller publicerat, bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Mottagarna av detta pressmeddelande är ansvariga för att använda detta pressmeddelande, och informationen som här omnämns, i enlighet med tillämpliga regler i varje jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande, eller en begäran om ett erbjudande, att köpa eller teckna några värdepapper i Acroud i någon jurisdiktion, varken från Acroud eller från någon annan.

Detta pressmeddelande identifierar eller antyder inte, eller påstår sig inte identifiera eller antyda, riskerna (direkt eller indirekt) som kan vara förknippade med en investering i nyemitterade aktier. Varje investeringsbeslut i förbindelse med nyemissionen måste genomföras på basis av all offentligt tillgänglig information hänförlig till Acroud och Acrouds värdepapper. Sådan information har inte blivit oberoende verifierad av Acroud. Informationen i detta pressmeddelande är endast till för bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen tillit, oavsett ändamål, bör fästas till informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation rörande någon investerares uppfattning avseende emissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra sin egen undersökning, analys och bedömning av verksamheten samt data som beskrivs i detta pressmeddelande och offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapper och eventuella intäkter från dessa kan såväl öka som minska och du kan förlora hela din investering. Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida resultat.

Detta pressmeddelande utgör inte och ingår inte i ett erbjudande eller en begäran om att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande får inte säljas i USA utan registrering eller utan att det omfattas av ett undantag från registrering i enlighet med den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas inom USA utan registrering, eller tillämpligt undantag från registrering, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringskrav enligt Securities Act, med undantag för kvalificerade investerare (QIB) så som definierat i Rule 144A i Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera värdepapper som omnämns här i USA eller att genomföra ett offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, distribueras eller publiceras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA (inklusive dess territorier och besittingar), Storbritannien, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribuering eller publicering av informationen inte skulle uppfylla tillämpliga lagar och regler eller där sådana åtgärder är föremål för juridiska restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som krävs enligt svensk lag. Åtgärder som vidtas i strid med denna instruktion kan utgöra ett brott mot tillämpliga värdepapperslagar och regler.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt Förordning (EU) 2017/1129 (tillsammans med tillhörande delegerade förordningar och genomförandeförordningar, ”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Acroud har inte godkänt något offentligt erbjudande av aktier eller andra värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har eller kommer att tas fram i samband med emissionen. I en EES-medlemsstat adresseras och riktar sig denna kommunikation endast till kvalificerade investerare i den medlemsstaten enligt innebörden i Prospektförordningen.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande inklusive annan information avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för, och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”kvalificerade investerare” (enligt definitionen i Prospektförordningen såsom den införlivas i nationell rätt i Storbritannien genom the European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)–(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Investeringar eller investeringsaktivitet som är hänförlig till denna kommunikation är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av Relevanta Personer i Storbritannien. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta någon åtgärd baserat på detta pressmeddelande och ska inte agera eller förlita sig på den.

Framåtblickande uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtblickande uttalanden som ger uttryck för Acrouds nuvarande uppfattning eller förväntningar om framtida händelser och finansiell och operationell prestation, inklusive uttalanden om vägledning, planering, utsikter och strategier. Ord som “avser”, “uppskattar”, “förväntar”, “planerar”, “kan” och liknande uttryck om indikationer eller förutsägelser om framtida utveckling eller trender som inte är baserade på historiska fakta utgör framåtblickande uttalanden. Även om Acroud anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar, kan Acroud inte ge några garantier för att några sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras. Eftersom dessa framåtblickande uttalanden involverar både kända och okända risker och osäkerheter kan det faktiska utfallet skilja sig åt väsentligen från det framåtblickande uttalandet. Framåtblickande uttalanden i detta pressmeddelande gäller bara vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan att det meddelas. Acroud åtar sig ingen skyldighet att offentligt uppdatera eller revidera något framåtblickande uttalande som ett resultat av ny information, framtida händelser eller annat, om det inte krävs enligt tillämplig lagstiftning eller börsregler.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon ”tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har aktierna i Acroud varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att (i) aktiernas målmarknad i EES endast utgör godtagbara motparter och professionella kunder såsom de definieras i MiFID II, och (ii) alla kanaler för distribution av aktierna till godtagbara motparter och professionella kunder är lämpliga (”Målmarknadsbedömningen”). Envar som sedermera erbjuder, säljer eller rekommenderar aktierna (”Distributör”) bör beakta tillverkarens Målmarknadsbedömning; emellertid är en Distributör som lyder under MiFID II ansvarig för att genomföra en egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna (genom att antingen anta eller förfina producenternas Målmarknadsbedömning) och bestämma lämpliga distributionskanaler.

Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av nyemissionen av aktier.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende aktierna i Acroud.

Varje Distributör är ansvarig för att genomföra sin egen Målmarknadsbedömning avseende aktierna i Acroud samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.