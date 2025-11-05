AI, krislåda och Labubu – se favoriterna till Årets Julklapp 2025

Unibets oddssättare har tagit tempen på vad som kan bli Årets Julklapp 2025. I topp bland årets favoriter finns en donation, tätt följd av AI-assistenten, krislådan och Labubu.

Inför tillkännagivandet från HUI Research kan Unibet nu avslöja vad oddsen säger om vad som kommer att utses till Årets Julklapp 2025. Just nu är en immateriell gåva i form av en donation den hetaste kandidaten att ta hem den prestigefyllda utmärkelsen.

– Det är ett spännande startfält i år som tar fasta på flera samhällstrender. Att en donation är favorit indikerar en ökad vilja att ge gåvor med djupare mening. Samtidigt ser vi att AI-teknik för hemmet, krisberedskap och virala gosedjur tar plats nära toppen på oddslistan, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Bland utmanarna med lägst odds finns AI-assistenten för hemmet, krislådan och den populära samlarfiguren Labubu. Trion delar på andraplatsen tillsammans med en mer klassisk julklapp i form av underkläder.

Spännvidden på kandidaterna är stor. Här samsas den senaste hälsotekniken i form av Oura-Ring (odds 12.00) med adventskalendern (12.00), som har utvecklats från en nedräkningsprodukt till en eftertraktad gåva som ofta säljer slut. Även gåvor som städrobot, kosttillskott och streaming tar plats på topp-10-listan.



10 oddsfavoriter att bli Årets Julklapp 2025

Donation 9.00

AI-assistent 10.00

Krislåda 10.00

Labubu 10.00

Underkläder 10.00

Adventskalender 12.00

Oura-Ring 12.00

Städrobot 12.00

Kosttillskott 14.00

Streamingabonnemang 14.00

Följ oddsen på Årets Julklapp här.

För mer information, vänligen kontakta:

Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet

raul.valencialopez@kindredgroup.com









Om Unibet

Unibet, som grundades 1997 med mottot “Av spelare, för spelare”, är en av Europas största och snabbast växande aktörer inom onlinespel. Numera ingår Unibet i FDJ UNITED, en av Europas ledande speloperatörer med över 33 miljoner kunder och 5 000 anställda. FDJ UNITED är noterat på Euronext Paris. För mer information, besök: www.fdjunited.com.