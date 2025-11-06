Här är de vanligaste klimatriskerna för svenska villaägare

Klimatförändringarna medför ökade risker för översvämning och extremväder. If och Anticimex har under det senaste året besiktat över 9 000 villor i Sverige. Besiktningarna ger en unik inblick i hur väl rustade svenska villaägare är inför klimatrisker så som storm och kraftigt regn.

Över en femtedel av de inspekterade villorna brister. Framför allt handlade det om risker kopplade till golvbrunnar på bottenplan. Vid kraftigt regn och översvämningar kan det kommunala avloppssystemet bli fullt, vilket kan leda till att avloppsvatten tränger sig upp ur golvbrunnar i till exempel huskällare och badrum.

– Baktryck från avlopp låg bakom en stor majoritet av skadorna vid de stora översvämningarna i Gävle 2021. Det är väldigt viktigt att husägare är medveten om detta och kan vidta skadeförebyggande åtgärder, säger Anna Lindqvist, chef för tjänsteutveckling på If.

Olika typer av klimatrisker

Det finns flera sätt att minska risken för vattenskador vid kraftig nederbörd – även om inte alla går att göra själv. Att montera backventiler på dräneringsledningar kan till exempel förhindra att vatten trycks upp i huset om avloppsnätet blir överbelastat. Det är också viktigt att marken runt huset lutar bort från byggnaden, så att regnvatten rinner undan i stället för att samlas intill husväggen.

Andra klimatrisker som kontrolleras är bland annat hur vegetationen ser ut runt huset och skicket på husgrunden.

– Vi tittar också på hur marken och omgivningen runt huset ser ut, till exempel om vatten riskerar att rinna mot huset via lutningar, trappor eller garagenedfarter. En del av detta kan vara svårt för husägare att ändra på, men genom att ge kunskap hjälper vi husägare att tänka förebyggande, både vid underhåll och framtida byggprojekt, säger Anna Lindqvist.

En rapport till husägare

Inspektionerna erbjuds Ifs kunder via tjänsten Huskollen. Vid inspektionen går Anticimex igenom huset noggrant, både inne och ute. Husägaren är med och får råd om hur skador kan förebyggas. Efter inspektionen får husägaren en rapport som visar vilka delar av huset som är i gott skick, vad som bör åtgärdas inom några år och vad som kräver omedelbar uppmärksamhet.

– Som husägare kan man göra mycket för att skydda sitt hem och genom att regelbundet underhålla huset går det att förebygga skador från extremväder. Tillsammans med Anticimex inspektörer kan man som husägare få hjälp att prioritera vilka åtgärder som behöver göras på kort respektive lång sikt, säger Anna Lindqvist.

Här är de vanligaste anmärkningarna vid inspektionerna:

Typ av anmärkning Antal hus med anmärkning Golvbrunnar på bottenplan 1 534 av 9 046 Markförhållanden 583 av 9 046 Utvändigt fuktskydd 220 av 9 046 Stuprör 132 av 9 046 Källarfönster 120 av 9 046 Krypgrund 43 av 9 046 Grundmur 30 av 9 046

Källa: If och Anticimex. En fastighet kan ha flera anmärkningar. Sammanlagt identifierades klimatrisker på 2 075 av 9 046 fastigheter.

Några saker du kan göra för att skydda ditt hus mot extremväder

Se till att vattnet rinner bort från huset i stället för mot det.

Undvik hårda ytor nära huset. Hårda ytor nära huset gör att regnvatten lättare samlas mot fasaden. Välj hellre grus eller gräs, så kan vattnet rinna bort och sugas upp i marken.

Rengör avloppsrören regelbundet.

Försök att säkerställa att du har tillräcklig dränering runt huset.

Kontrollera träd runt huset regelbundet. Alla träd som är i dåligt skick riskerar att falla på huset vid hård storm. Gamla träd som är i dåligt skick bör tas bort.

Kontrollera taket för att se att plåtar och takpannor är hela och sitter på plats.

