Sprintduell om Bragdguldet – Ebba Andersson knapp favorit enligt Unibet

Efter ett magnifikt svenskt idrottsår är kampen om bragdguldet hårdare än någonsin. Enligt odds från Unibet är skid-VM-drottningen Ebba Andersson knapp favorit, tätt följd av sprintstjärnan Jonna Sundling. Även diskusgiganten Daniel Ståhl och den allsvenska superskrällen Mjällby AIF finns med i toppstriden.

Unibet kan nu dela odds på vem som väntas ta hem det prestigefyllda Bragdguldet 2025. I toppen lutar det åt en ren skidduell där Ebba Anderssons dominans i skid-VM i Trondheim väger tyngst. Här är de som gör upp om priset enligt oddsen:

Favoriten: Ebba Andersson, längdskidor, odds 3,25 (≈30,8% sannolikhet)

Utmanaren: Jonna Sundling, längdskidor, odds 3,50 (≈28,6%)

Bubblare: Daniel Ståhl, diskus, odds 5,50 (≈18,2%)

Skräll: Mjällby AIF, fotboll, odds 7,50 (≈ 13,3%)

– I toppen är det en riktig rysare mellan våra skiddrottningar Ebba Andersson och Jonna Sundling. Samtidigt ska det vägas mot den historiska prestationen som Mjällby stod för, att vinna Allsvenskan och slå poängrekord trots att laget stod i 150 gånger pengarna inför säsongen att vinna guld, säger Raúl Valencia López, PR-chef på Unibet.

Fältet av utmanare slutar inte där. Längre ner på Unibets lista återfinns majorvinnaren i golf, Maja Stark, löparfenomenet Andreas Almgren, som tog VM-brons på 10 000 meter, och bordtennisesset Truls Möregårdh, som vann en historisk Grand Smash-titel.

