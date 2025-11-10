Återköp av aktier i Betsson under vecka 45

Mellan den 3 november och den 7 november 2025 har Betsson AB (publ) (“Betsson”) återköpt sammanlagt 117 350 egna aktier av serie B (ISIN: SE0022726485) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen initierade den 24 oktober 2025.

Återköpen är en del av Betssons återköpsprogram om upp till motsvarande 40 miljoner euro, som offentliggjordes av Betsson den 24 oktober 2025. Återköpsprogrammet löper från och med den 24 oktober 2025 till och med den 30 april 2026 och genomförs i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (den så kallade “Safe harbour-förordningen”).

 

B-aktier i Betsson har återköpts enligt följande:

 

Datum

Aggregerad daglig volym (antal aktier)

Vägt genomsnittligt pris per dag (SEK)

Transaktionsvärde (SEK)

2025-11-03

23 000

148,9250

3 425 275

2025-11-04

23 000

146,2458

3 363 653

2025-11-05

23 000

145,2482

3 340 709

2025-11-06

23 000

145,2013

3 339 630

2025-11-07

25 350

143,3772

3 634 612

 

Totalt under vecka 45, 2025

117 350

145,7510

17 103 879

Totalt ackumulerat under återköpsprogrammet

138 976

146,6432

20 379 883

 

Samtliga köp genomfördes på Nasdaq Stockholm av Arctic Securities AS, och dess svenska filial, för Betssons räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Betssons innehav av egna aktier per den 7 november 2025 till 1 573 027 B-aktier och 2 747 433 C-aktier. Det totala antalet aktier i Betsson per den 7 november 2025 var 142 729 838, fördelat på 15 034 000 A-aktier, 123 448 405 B-aktier och 2 747 433 C-aktier.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

 

Roland Glasfors, Vice President Communications & Investor Relations

+46 760 024863, ir@betssonab.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2025 klockan 08:30 CET.

Om Betsson AB
Betsson AB är en engagerad ägare av snabbväxande företag inom onlinespelbranschen. Vi är en av de ledande aktörerna inom onlinespel globalt och har ambitionen att växa snabbare än marknaden, organiskt och genom förvärv. Tillväxten ska genereras på ett lönsamt och hållbart sätt. Betsson AB är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap (BETS-B).

 

 




