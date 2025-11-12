Blick Global Group AB ingår avtal om förvärv av aktier i Einride

Blick Global Group AB (publ) (”Blick” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 12 November 2025, att Bolaget har ingått avtal avseende förvärv av aktier i Einride AB (”Einride”).

Blick har idag ingått avtal om att köpa 5 556 aktier i Einride för USD 18 per aktie. Totalt 100 008 USD. Ca 945 500 SEK. Transaktionen är villkorad förköpsrätt för befintliga aktieägare i Einride. Affären beräknas avslutas i mitten av December 2025.

Einride meddelade den 12e November att bolaget avser att gå till New York börsen via en fusion med ett spac-bolag.

”Investeringen är ett naturligt steg i vår strategi om att köpa aktier i bolag som snart skall säljas eller noteras. Vi ser fram emot att följa Enride i sin noteringsprocess” säger Rickard Vikström, VD.

För ytterligare information kontakta:

Rickard Vikström, VD Blick Global Group AB (publ)

rickard@blickglobal.com

+46 734 40 51 82

Blick Global Group AB (publ)

Roslagsgatan 26A

113 55 Stockholm

Denna information är sådan information som Blick Global Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 November 2025, 19:00 CET.

Blick Global Group är ett investmentbolag noterat på Spotlight Stock Market.







