Blick Global Group AB ingår avtal om förvärv av aktier i Einride

Blick Global Group AB (publ) (”Blick” eller ”Bolaget”) meddelar idag, den 12 November 2025, att Bolaget har ingått avtal avseende förvärv av aktier i Einride AB (”Einride”).
Blick har idag ingått avtal om att köpa 5 556 aktier i Einride för USD 18 per aktie. Totalt 100 008 USD. Ca 945 500 SEK. Transaktionen är villkorad förköpsrätt för befintliga aktieägare i Einride. Affären beräknas avslutas i mitten av December 2025.
Einride meddelade den 12e November att bolaget avser att gå till New York börsen via en fusion med ett spac-bolag.
”Investeringen är ett naturligt steg i vår strategi om att köpa aktier i bolag som snart skall säljas eller noteras. Vi ser fram emot att följa Enride i sin noteringsprocess” säger Rickard Vikström, VD.
Blick Global Group är ett investmentbolag noterat på Spotlight Stock Market.