Nordisk undersökning: Träning och ökad ekonomisk trygghet minskar stressen mest

För tredje året i rad lanserar If en nordisk hälsorapport, som bygger på en stor undersökning bland befolkningen i Norden. 4 232 personer har intervjuats om stress och arbetsplatshälsa i Sverige, Norge, Danmark och Finland av undersökningsföretaget Verian.

Undersökningen visar att en oroande hög andel, 82 procent, upplever negativ stress i varierande grad. När svenskarna får frågan vad som skulle hjälpa dem att känna sig mindre stressade i vardagen svarar en tredjedel (33 procent) att träning eller regelbunden fysisk aktivitet skulle göra störst skillnad. Näst vanligast är ökad ekonomisk trygghet (26 procent), följt av minskat tryck att prestera (20 procent) och mer struktur i vardagen (18 procent).

Minskat krav på prestation

Resultatet ligger i linje med det nordiska genomsnittet, där träning och ekonomi också toppar listan. I Finland sticker siffrorna ut – där anger hela 40 procent att motion skulle minska deras stress och nästan lika många (39 procent) nämner ekonomisk trygghet.

– Att träning och ekonomi toppar listan visar att vardagsbalans handlar både om välmående och trygghet. Långvarigt stillasittande påverkar både fysisk och psykisk hälsa negativt, som ökad stress, och det kan vara svårt att känna lugn om man oroar sig för sin ekonomi. Vi vill bidra till att fler hittar hållbara rutiner som ger en mer hälsosam vardag, säger Kristina Ström Olsson, nordisk hälsostrateg på If.

Undersökningen visar också att var femte svensk (20 procent) upplever att minskat krav på prestation skulle bidra till mindre stress, och 14 procent vill se tydligare gränser mellan arbete och privatliv.

– I Sverige ser vi ett tydligt samband mellan stress och upplevd press på jobbet. Att skapa rimliga förväntningar, struktur och balans mellan arbete och fritid är avgörande för både välmående och prestation, säger Kristina Ström Olsson.

Fråga: Vad tror du skulle hjälpa dig att minska på stressen i din vardag?

Regelbunden fysisk aktivitet eller träning: 33 procent

Ökad ekonomisk trygghet: 26 procent

Minskad press att nå prestationsmål: 20 procent

Mer struktur och planering i vardagen:18 procent

Färre distraktioner, t.ex. mobiltelefon eller sociala medier: 18 procent

Tydligare gränser mellan arbete och privatliv: 14 procent

Tillgång till professionellt stöd, t.ex. terapeut eller coach: 12 procent

Tydligare förväntningar från min chef: 11 procent

Mer flexibilitet att arbeta hemifrån: 11 procent

Mer effektiv transport till jobbet: 8 procent

Annat: 10 procent

Vet inte: 20 procent

Om undersökningen:

If Nordic Health report 2025 är baserad på svar från 4 232 personer i Norden mellan den 22 januari och den 7 februari 2025. Norge (n = 1 031), Sverige (n = 1 076), Danmark (n = 1 065) och Finland (n = 1 060). Resultaten är viktade för kön, ålder och plats för att representera befolkningens attityder. Undersökningen genomfördes av undersökningsföretaget Verian.