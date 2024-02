Artisterna som gästar halvtidsshowen av Super Bowl – och oddsen för att Kelce friar till Swift

Snart drabbar San Francisco 49ers och Kansas City Chiefs samman i den 58:e Super Bowl. Nu kan Unibet avslöja oddsen för hur det kommer att gå, vilka artister som gör Usher sällskap i halvtidsshowen och hur stor chansen är att självaste Taylor Swift förlovar sig.

För första gången spelas NFL-finalen i nöjesstaden Las Vegas och förväntningarna är höga på att halvtidsshowen blir ett stort spektakel. I år står R&B-stjärnan Usher för underhållningen.

Inte sällan brukar huvudartisten bjuda in andra musiker att gästa showen. Usher har inte avslöjat sina planer, men Unibet har oddsen över vilka som är mest sannolika att dyka upp: Troligast att uppträda är bland andra Alicia Keys, Lil Jon och Ludacris, som alla tre har deltagit på några av Ushers största hits. Även Pitbull, Will.I.Am och Nicki Minaj är högt upp i listan.

Förhandssnacket har också handlat om världsstjärnan Taylor Swift som förväntas vara på plats för att heja fram pojkvännen Travis Kelce, tight end i Chiefs. Ett spel på att hon även uppträder ger oddset 6,00. Unibets oddssättare har dessutom undersökt sannolikheten för att Chiefs vinner matchen följt av att Travis Kelce friar till Taylor Swift på planen. Om detta inträffar ger det 26 gånger pengarna för den som lagt ett sådant spel.

Själva matchen då? Den slutar med vinst för San Francisco 49ers enligt förhandsoddsen.

– Det är nästan tjugo år sedan något lag lyckades försvara en Super Bowl-titel, och i år har Patrick Mahomes och övriga i Chiefs chansen. Men enligt våra odds lutar det åt att det blir 49ers som tar hem det, och får revansch för finalen 2020 då samma lag möttes, säger Henrik Holm, spelexpert på Unibet.

Unibets odds på Super Bowl 2024:

Special:

Kansas vinner och Travis Kelce friar till Taylor Swift på planen 26.00

Vinnare (inklusive förlängning)

San Francisco 49ers 1.81

Kansas City Chiefs 2.10

MVP

Patrick Mahomes 2.35

Brock Purdy 3.10

Christian McCaffrey 5.50

Travis Kelce 15.00

Deebo Samuel 26.00

Isiah Pacheco 31.00

Brandon Aiyuk 34.00

George Kittle 41.00

Artist att uppträda under halvtidsshowen:

Alicia Keys 1.15

Post Malone 1.20

Ludacris 1.25

Lil Jon 1.50

Pitbull 2.00

Will.I.Am 2.50

Nicki Minaj 3.00

Lil Wayne 5.00

Taylor Swift 6.00

Beyoncé 15.00

Miley Cyrus 21.00

Första låt som framförs i halvtidsshowen

Caught Up 1.50

My Way 2.50

OMG 3.00

Yeah! 4.50

DJ Got Us Fallin’ In Love 7.50

Love in This Club 10.00

U Got It Bad 15.00

Sista låt som framförs i halvtidsshowen

Yeah! 2.50

DJ Got Us Fallin’ In Love 3.50

Confessions Part II 4.00

Think Of You 6.00

Love in This Club 6.50

OMG 7.50

U Don’t Have to Call 9.00

My Boo 15.00

Första färgen på Gatorade som halls över vinnande coach

Lila 2.75

Gul/grön/lime 3.50

Orange 3.50

Blå 4.00

Röd/skär 4.50

Klar/Vatten 11.00

Ingen Gatorade hälls över vinnarcoachen 13.00

