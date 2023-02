Betsson AB (publ) bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

KVARTALET OKTOBER – DECEMBER 2022

Koncernens intäkter uppgick till 220,6 (157,5) miljoner euro, en ökning med 40%. Den organiska ökningen var 48%.

Kasinointäkterna ökade med 27%. Sportboksintäkterna ökade med 76% och sportboksmarginalen var 7,3% (6,0%).

EBITDA uppgick till 51,1 (30,4) miljoner euro, en ökning med 68%. EBITDA-marginalen var 23,2% (19,3%).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 40,0 (20,8) miljoner euro, en ökning med 92%. Rörelsemarginalen var 18,1% (13,2%).

Resultatet efter skatt uppgick till 32,7 (18,7) miljoner euro, vilket motsvarar 0,26 (0,14) euro per aktie.

Det operativa kassaflödet var 75,5 (13,4) miljoner euro.

Nettoskulden uppgick till -65,7 (2,5) miljoner euro.

Antalet aktiva kunder ökade med 23% till 1 424 794 (1 161 683).

HELÅRET 2022

Koncernens intäkter uppgick till 777,2 (657,7) miljoner euro, en ökning med 18%. Den organiska ökningen var 27%.

EBITDA uppgick till 172,4 (153,7) miljoner euro, en ökning med 12%. EBITDA-marginalen var 22,2% (23,4%).

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 131,2 (117,6) miljoner euro, en ökning med 11%. Rörelsemarginalen var 16,9% (17,9%).

Resultatet efter skatt uppgick till 114,7 (103,9) miljoner euro, vilket motsvarar 0,87 (0,78) euro per aktie.

Det operativa kassaflödet var 178,7 (143,6) miljoner euro.

Styrelsen föreslår årsstämman att 59,7 (50,3) miljoner euro, motsvarande 0,436 (0,367) euro per aktie, ska distribueras till aktieägarna i form av ett automatiskt inlösenprogram.

VD-ORD

“Stark avslutning på det bästa året någonsin för Betsson, drivet av hög aktivitet och nya kunder”



Vi kan se tillbaka på det bästa året någonsin för Betsson med stark tillväxt och lönsamhet, drivet av disciplinerad kapitalallokering, geografisk diversifiering och satsningar på nya marknader samt ständiga förstärkningar av teknikplattformen och produkterbjudandet. För helåret 2022 ökade intäkterna med 18 procent och rörelseresultatet ökade med 11 procent. Organiskt ökade intäkterna med 27 procent för året.

Mycket av det fjärde kvartalet handlade om årets stora sporthändelse, VM i fotboll. Sportsligt blev det kanske ett av de bästa mästerskapen genom tiderna med både rejäla skrällar och favoriter som utkämpade flera otroligt dramatiska slutspelsmatcher. För Betssons del blev VM som väntat det största sportevenemanget någonsin och bidrog till nya rekord på i princip alla tänkbara mätetal för kvartalet, såsom intäkter (trots betydligt lägre sportboksmarginal än föregående kvartal), rörelseresultat, sportboksomsättning, kasinoomsättning, antal aktiva kunder och kunddeponeringar.



Koncernens organiska intäktstillväxt i det fjärde kvartalet uppgick till 48 procent år över år, med en rörelsemarginal om 18,1 (13,2) procent. Geografiskt sett var det återigen regionerna Latinamerika och Central- och Östeuropa samt Centralasien (CEECA) som drev tillväxten. Framför allt satte verksamheten i Latinamerika nya rekord för de flesta av våra nyckeltal. Vår strategiska satsning fortsätter i oförminskad takt och vi ser stor potential för långsiktig tillväxt i denna region. Nyligen slöt Betsson två viktiga samarbetsavtal i regionen – dels förlängdes sponsorskapet för den högsta fotbollsligan i Peru, Liga 1 Betsson, i ytterligare fyra år, dels tecknades ett nytt sponsorskap för den högsta fotbollsligan i Chile, Campeonato Betsson. Ligorna startade i slutet av januari och det är glädjande att engagemanget inom fotbollen fortsätter tillsammans med föreningar, fans och kunder.



Vidareutvecklingen av Betssons tekniska plattform sker kontinuerligt och de senaste årens investeringar har gett resultat. Även inom teknik- och produktområdet låg fokuset på fotbolls-VM under kvartalet. Alla uppsatta mål uppnåddes avseende skalbarhet, kvalitet och stabilitet, vilket bitvis skedde under exceptionella förhållanden med mycket hög spelaraktivitet. Under VM-finalen lade kunderna exempelvis tre gånger så många spel som under finalen i Champions League, som annars brukar vara det mest aktiva evenemanget för sportboken under hela året. Dessutom lades ny funktionalitet till, bland annat boostade odds för live-spel, vilket utnyttjades flitigt under turneringen. Därutöver introducerades en native-app för den grekiska marknaden.

Slutligen vill jag även ta tillfället i akt att tacka våra medarbetare för allt hårt arbete under det gångna året. Tillsammans ska vi fortsätta att leverera den bästa kundupplevelsen i spelbranschen och skapa långsiktiga värden för våra aktieägare. Även om den makroekonomiska och geopolitiska situationen i vår omvärld fortsätter att vara osäker är vi optimistiska till 2023 som helhet, tack vare vår geografiska diversifiering, fokusering på lönsam tillväxt, starka balansräkning och våra hållbara spellösningar.

PRESENTATION AV BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

Idag klockan 9:00 CET bjuder Betsson in analytiker, investerare och media till att delta i presentationen av bokslutskommunikén. Resultatet kommer att presenteras av VD Pontus Lindwall och CFO Martin Öhman. Presentationen kommer att hållas på engelska och efter presentationen finns tillfälle att ställa frågor. Deltagare är välkomna att delta via webbsändning eller telefon.

Länk till webbsändningen: https://ir.financialhearings.com/betsson-financial-hearing-q4-2022

För mer information om hur man kan delta via telefonkonferensen, besök https://financialhearings.com/event/43209

För ytterligare information, var vänlig kontakta:

Pontus Lindwall, Koncernchef och VD Betsson AB

pontus.lindwall@betssonab.com

Martin Öhman, CFO Betsson AB

martin.ohman@betssonab.com

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2023 klockan 07:30 (CET).

