E.ON: Intensivt återställningsarbete efter stormen Dave – fokus på kunder som varit utan el längst

Klockan 18.00 var cirka 250 E.ON-kunder utan ström. De mest drabbade områdena är delar av Östergötland och östra Småland, där skadorna på elnätet varit omfattande.

– I det här skedet handlar det om mer komplexa fel i form av träd som fallit över ledningar i svår terräng. Det gör att arbetet tar längre tid, men vi arbetar för att få tillbaka strömmen till samtliga kunder så snabbt och säkert som möjligt. Som det ser ut nu kommer vi tyvärr ha cirka 100 kunder i östra Småland som kommer att behöva vänta till imorgon, säger Björn Persson.

E.ON har mobiliserat omfattande resurser, med omkring 300 personer i fält och stödfunktioner samt fem helikoptrar i drift för besiktning och röjning.

Arbetet omfattar både reparationer och röjning där träd fallit över ledningar. På utvalda platser används även reservkraft som tillfällig lösning. Reservkraft sätts in där den gör störst nytta och kan ge ström tillbaka till många kunder samtidigt. Just nu har E.ON 16 reservelverk i gång i de berörda områdena. För enstaka kunder prioriteras i stället att åtgärda felet direkt.

I arbetet med att återställa elen görs även omkopplingar i elnätet, för att så många kunder som möjligt ska få ström snabbt. Samtidigt kan enskilda fel, till exempel där träd fallit över en ledning, göra att vissa kunder på landsbygden fortfarande är utan el trots att närliggande områden har fått tillbaka strömmen.

Under torsdagen planeras fortsatta helikopterinsatser i Kalmarområdet, Norrköpingsområdet och Östra Småland. I Kronoberg genomförs även bortsprängning av träd för att möjliggöra säkert röjningsarbete. Under morgondagen planeras även besiktning med drönare i Halland och Östra Småland samt fotpatrullering av lågspänningsledningar. Under onsdagen genomfördes drygt 50 sprängningar i de mest drabbade områdena.

– Även om vädret nu är stabilt är arbetet fortsatt riskfyllt. Stormdrabbade skogar är krävande arbetsmiljöer och våra tekniker och montörer måste arbeta metodiskt och med stor hänsyn till säkerheten, säger Björn Persson.

E.ON uppmanar allmänheten att aldrig röra nedfallna ledningar och att rapportera in om man ser skadade eller nedfallna elledningar i E.ONs digitala tjänst på eon.se

Följ det aktuella läget via E.ONs avbrottstjänster: Avbrottskarta – Avbrottsinformation i hela landet – eon.se