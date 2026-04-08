Trafikverket välkomnar statligt stöd till Gotlandstrafiken

Trafikverket har ett tydligt uppdrag att säkerställa tillgänglighet i hela landet, och där marknaden inte räcker till är statliga insatser ett viktigt komplement för att skapa största möjliga nytta. Det statliga stödet skapar bättre förutsättningar för en stabil och tillgänglig trafik till och från Gotland, vilket är avgörande både för invånarna och för Sverige i stort. Färjetrafiken spelar en central roll för öns utveckling och behöver fungera tillförlitligt ur såväl ett samhälls- som säkerhetsperspektiv.

Trafikverket ser de sänkta biljettpriserna som en fortsatt historisk satsning på transportinfrastrukturen. Regeringens initiativ stärker Gotlands konkurrenskraft och underlättar vardagen för invånare och näringsliv – från familjeliv med idrottsresor, tandläkarbesök och släktträffar till arbetspendling, säger Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana.

Parallellt fortsätter Trafikverket sitt arbete tillsammans med berörda aktörer för att utveckla långsiktiga, hållbara och effektiva lösningar för färjetrafiken. Inom ramen för det pågående regeringsuppdraget utreds framtidens färjetrafik till och från Gotland från år 2035. Uppdraget omfattar bland annat att analysera om staten framöver ska äga fartygen eller om trafiken fortsatt ska upphandlas i sin nuvarande form.

Som en del av detta arbete förs en nära dialog med aktörer på Gotland. Trafikverket träffar löpande representanter från politik, näringsliv och myndigheter för att ta del av olika perspektiv och behov kopplade till Gotlandstrafiken. Genom att dela perspektiv och ta tillvara på olika inspel har viktiga steg framåt tagits. Trafikverket står nu bättre rustat att fortsätta arbetet tillsammans med berörda aktörer, med en tydligare riktning och ett stärkt samarbete.

Trafikverket ser fram emot att formellt få i uppdrag att arbeta med genomförandet av det statliga stödet med sänkta färje- och flygpriser för gotlänningarna, med målsättning om införande redan i sommar.