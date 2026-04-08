Många drabbade av stormen Dave – över 500 skador anmälda

I spåren av stormen Dave ökade skadeanmälningarna till If markant under tisdagen. Flest skador har hittills rapporterats från sydvästra Sverige, där stormen slog som hårdast.

– Vi vet att det kan innebära både oro och mycket praktiskt arbete när ens hem drabbas av en storm. Många kunder har hört av sig till oss det senaste dygnet, och vårt fokus är nu på att hjälpa alla de som drabbats, säger Ifs skadechef Sara Aschan.

If har hittills tagit emot över 500 skadeanmälningar kopplade till stormen Dave, bara via digitala kanaler. Till det kommer hundratals telefonsamtal från drabbade kunder, både för att rapportera nya skador och få hjälp och vägledning i pågående ärenden. Det är fortfarande för tidigt att dra några slutsatser om stormens fulla konsekvenser

– Det kommer att ta ytterligare några dagar innan vi har en komplett bild av hur omfattande skadorna är. Mindre skador upptäcks ofta först i efterhand, och därför fortsätter vi att följa utvecklingen noga de kommande dagarna, säger Sara Aschan.

De skador som rapporterats är främst typiska stormskador. Det handlar om träd som blåst omkull och orsakat skador, men även om avblåsta takpannor, krossade rutor och föremål som har blåst iväg.

– Efter en storm är det viktigt att ta sig tid att gå igenom sitt hem och åtgärda det som behövs i ett tidigt skede. Genom att kontrollera byggnader, ta bort sådant som kan orsaka mer skada och skydda utsatta delar kan man i många fall begränsa konsekvenserna och undvika att problemen växer, säger Sara Aschan.

If har stärkt upp för att hantera alla inkomna ärenden och hjälpa de drabbade kunderna så snabbt och smidigt som möjligt.

Tipslista – efter stormen