Förundersökning om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala nedlagd

Den 8 december 2025 häktades en kvinna på skälig misstanke för grov misshandel efter att fyra anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala insjuknat av misstänkt förgiftning. Sedan dess har förundersökningen bedrivits i syfte att klarlägga händelseförloppet. I dag har åklagaren beslutat att lägga ned förundersökningen eftersom brott inte kan styrkas.



