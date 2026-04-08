Den 8 december 2025 häktades en kvinna på skälig misstanke för grov misshandel efter att fyra anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala insjuknat av misstänkt förgiftning. Sedan dess har förundersökningen bedrivits i syfte att klarlägga händelseförloppet. I dag har åklagaren beslutat att lägga ned förundersökningen eftersom brott inte kan styrkas.
Förundersökning om misstänkta förgiftningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala nedlagd
Den 8 december 2025 häktades en kvinna på skälig misstanke för grov misshandel efter att fyra anställda på Akademiska sjukhuset i Uppsala insjuknat av misstänkt förgiftning. Sedan dess har förundersökningen bedrivits i syfte att klarlägga händelseförloppet. I dag har åklagaren beslutat att lägga ned förundersökningen eftersom brott inte kan styrkas.