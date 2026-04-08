Vägar och järnvägar åter öppna för trafik efter stormen Dave

Med vindar upp emot orkanstyrka orsakade stormen Dave stor påverkan på trafik och infrastruktur. Ett omfattande arbete har genomförts för att bedöma skadorna och återställa anläggningen.

─ Trafikverket med entreprenörer har använt alla tillgängliga resurser, och arbetat intensivt med avsyning, röjningsarbete och återställande, säger Malou Klock Strömgren, regionchef för Trafik region Väst.

De hårda vindarna som under söndagen drog in över delar av västra, mellersta och södra Sverige medförde stor påverkan bland annat genom nedfallna träd och skadade kontaktledningar. Många mil järnväg, samt broar och färjeleder, stängdes av i förväg för att garantera säkerheten.

─ Nedfallna träd och kontaktledningar utgör utmaningar för återställningsarbetet och innebär ett tålmodigt arbete där säkerheten står i fokus. Återställningsarbeten sker fortsatt på några bandelar i väst som fortsatt kan påverka trafiken där, men de större banorna är nu öppna för trafik igen, säger Malou Klock Strömgren.