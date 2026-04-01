Einar Mattsson: Philippa Doolke är hållbarhetsutvecklingschef från 1 april

– Våra miljö- och klimatmål ligger fast och de ambitiösa strategierna för att nå dem har respektive affär för ögonen. Det finns en hel del kvar att göra. För att lyckas med det krävs kompetens och driv som bidrar till att vi gör rätt saker i rätt tid och i rätt omfattning. Därför är jag väldigt glad över att Philippa Doolke tackat ja till rollen som ordinarie hållbarhetsutvecklingschef, säger Einar Mattssons koncernchef Stefan Ränk.

Om Philippa Doolke

Philippa Doolke har arbetat som verksamhetsutvecklingschef på Einar Mattsson Byggnads AB sedan 2022 och ingår även i byggbolagets ledningsgrupp. Hon är utbildad miljövetare med examen från Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon har sedan dess bland annat arbetat med att driva utveckling av processer och ledningssystem, internrevisioner, kontinuerlig hållbarhetsrapportering och energieffektivisering.