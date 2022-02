Evolution: Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet 2021 (4 kv 2020)

Rörelseintäkterna ökade med 69% till 300,2 MEUR (177,7)

EBITDA ökade 115% till 206,9 MEUR (96,2), motsvarande en marginal om 68,9% (54,2)

Periodens resultat uppgick till 171,6 MEUR (80,6)

Vinst per aktie uppgick till 0,80 EUR (0,42)

Januari-december 2021 (2020)

Rörelseintäkterna ökade med 90% till 1 068,8 MEUR (561,1)

EBITDA ökade 121% till 734,7 MEUR (332,2), motsvarande en marginal om 68,7% (59,2)

Periodens resultat uppgick till 605,4 MEUR (284,6)

Vinst per aktie uppgick till 2,83 EUR (1,55)

Styrelsen föreslår en utdelning om 1,42 EUR per aktie (0,68)

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Fjärde kvartalet 2021 med sitt fortsatt enastående resultat speglar styrkan i vår skalbara affärsmodell och värdet av vår strategi som fokuserar på spelarupplevelsen.

Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 69 procent till 300 MEUR medan EBITDA ökade till 207 MEUR, vilket motsvarar en EBITDA-marginal om 68,9 procent. Omsättningstillväxten fortsatte att drivas av den starka efterfrågan inom livekasino men påverkades även positivt av de stigande intäkterna från RNG-verksamheten. Intäkterna från livekasino låg kvar på en hög nivå och ökade med 48,6 procent jämfört med föregående år. Detta står sig väl vid en jämförelse med tillväxttakten för vår liveverksamhet före pandemin.

Intäkterna från RNG-spel låg något högre än vår förväntning och steg med 9 procent jämfört med proformasiffrorna för fjärde kvartalet 2020. Detta möjliggjordes med understöd från våra nya spel och vår One Stop Shop-lösning (OSS) som ger våra operatörer tillgång till våra spel genom en enda integration. Vi har som ambition att öka tillväxten inom RNG under 2022 jämfört med 2021. Vägen till ökad tillväxt kommer emellertid inte att vara linjär, och jag förväntar mig att tillväxttakten kommer att variera under kommande kvartal.

EBITDA-marginalen var 68,9 procent under kvartalet och 68,7 procent för helåret. Detta ligger i linje med vår guidning för året. Marginalen har legat relativt stabilt under 2021, vilket jag betraktar som en prestation under ett år med så stark expansion. Under 2022 förväntar vi oss att fortsätta göra substantiella investeringar i våra befintliga studior, bygga nya studior och skapa spelinnovationer. Med detta sagt förväntar vi oss att EBITDA-marginalen för helåret 2022 ska ligga i området 69–71 procent.

Mot slutet av kvartalet publicerades en tvivelaktig, anonym och falsifierad rapport med det uppenbara syftet att skada Evolution. Vi har över 15 års erfarenhet av att driva verksamhet i reglerade miljöer och känner oss bekväma med och säkra i vårt arbetssätt, vår affärsmodell och vår ständiga strävan efter att förbättras på alla områden. Evolution är en innehållsleverantör som endast levererar till licensierade kunder. Då vår ambition är att bli ännu bättre kommer vi att fortsätta arbetet med alla våra processer för den due diligence vi gör med avseende på våra kunder och deras licensieringar och regulatoriska ramverk. De åtgärder vi har vidtagit under kvartalet har haft obetydlig påverkan på finanserna.

2022 är produkternas och innovationernas år! I går, vid vår globala produktlansering, släppte vi ett rekordhögt antal produkter. Evolution kommer att släppa hela 88(!) nya spel under 2022. Med dessa fantastiska nya spel i alla olika kategorier samt den nya OSS-lösningen kommer vi att visa våra kunder den verkliga nyttan med och kraften bakom Evolutions ambition och innovation som är helt inriktad på verklig slutanvändarnöjdhet. Vår pipeline för 2022 är fylld med nya varianter av spelarfavoriter och kompletta överraskningar som drar nytta av kraften hos alla våra olika varumärken. Ett av de nya spel som släpps under första kvartalet är ”BacBo” – en förenklad variant av Baccarat med en unik twist: man använder tärningar i stället för kort. Under första kvartalet kommer även ”Peek Baccarat”, en unik version av det klassiska spelet. Under första halvåret kommer vi även att lansera stora nya slotspel som NetEnts Knight Rider och Red Tigers Narcos Mexico. Jag är oerhört nöjd med vår produktfärdplan för 2022 och känner verklig tacksamhet över det briljanta arbete som Evolutions alla team har lagt ned på dessa produkter.

Den starka globala efterfrågan på onlinekasino fortsatte under fjärde kvartalet, och vår utökade studiokapacitet är redo att hålla jämna steg. Vi avslutade 2021 med över 1 000 livebord – en ökning med över 300 bord under året, vilket är den största ökningen under ett enskilt år. Den dramatiska ökningen skulle ha varit en prestation även under normala förhållanden, och när man tar pandemins utmaningar med i beräkningen blir jag oerhört stolt. Detta utgör ett bevis på den talang, förmåga och beslutsamhet som kännetecknar Evolutions globala team.

Den nordamerikanska marknaden för onlinekasino fortsätter sin snabba utveckling, och vi ser stora tillväxtmöjligheter inom alla befintliga reglerade delstater och expanderar i alla våra studior. Nästa nya studio kommer att lanseras i Connecticut under 2022. Under kvartalet stärkte vi även vår position i Kanada när vi ingick avtal med den provinsiella lotteri- och spelmyndigheten, Ontario Lottery and Gaming Corporation (OLG).

I Argentina lanserade vi vår portfölj med livekasinospel tillsammans med operatören BetWarrior på den nyreglerade onlinespelmarknaden i provinsen Buenos Aires. Evolution var den första livekasinoleverantören på denna marknad.

I Asien fortsatte tillväxten under fjärde kvartalet på en hög nivå driven av vår Red Envelop-funktion för Baccarat, ett spel anpassat för den asiatiska marknaden. Detta är ett exempel på hur vårt mål – att tillhandahålla den bästa spelarupplevelsen – kan innebära att vi ger spelen en regional krydda.

Den mer mogna europeiska marknaden har lägre tillväxttal, vilket i viss utsträckning påverkas av kortsiktiga regeländringar som påverkar operatörerna. Under kvartalet öppnade Nederländerna sin reglerade onlinespelmarknad, och flera av de licensierade operatörerna använder våra produkter. Vi förväntar oss att den nederländska marknaden ska öka ytterligare eftersom antalet licenser ökar under 2022, och redan i december passerade marknaden de nivåer vi hade före regleringen.

För att summera det sista kvartalet av ytterligare ett intensivt år så fortsätter vi att röra oss med full fart framåt. Gårdagens offentliggörande av vår produktfärdplan för 2022 satte tonen för det som kommer att bli ett spännande produktår där vi kommer att fortsätta med vårt obevekliga fokus på att ta spelarupplevelsen till nästa nivå och öka avståndet till konkurrenterna. Om jag ska avsluta med en blick tillbaka på 2021, ett år då vi uppnådde flera viktiga milstolpar, då vill jag ta tillfället i akt och tacka och erkänna engagemanget och det imponerande arbete som alla Evolutions medarbetare har uppvisat – och de fortsätter att sträva efter att göra Evolution litet bättre för varje dag som går. Vi har ett enastående globalt team, och jag ser fram emot ett spännande 2022.

