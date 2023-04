Evolution: Delårsrapport januari-mars 2023

Första kvartalet 2023 (1 kv 2022)

Rörelseintäkterna ökade med 31,5% till 429,6 MEUR (326,8)

EBITDA ökade med 30,7% till 300,2 MEUR (229,7), motsvarande en marginal om 69,9% (70,3)

Periodens resultat uppgick till 251,2 MEUR (197,7)

Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,18 EUR (0,93)

Kommentarer från vd Martin Carlesund:

Evolution har haft en stark start på året. Intäkterna ökade med 31,5 procent till 429,6 MEUR under första kvartalet, varav 83,8 procent av intäkterna kom från livekasinospel och resten från RNG-spel. Livekasino ökade starkt med 36,1 procent jämfört med föregående år och intäkterna uppgick till 360,1 MEUR. Efterfrågan är fortsatt stark, både från nya och befintliga kunder, med ett bra momentum för våra nya spel. RNG-spelen bidrog med intäkter om 69,5 MEUR, vilket var en knapp ökning jämfört med samma kvartal föregående år. Som vi meddelat tidigare kommer utvecklingen inom RNG inte att vara linjär mot vårt mål om tvåsiffrig tillväxt. Jag förblir övertygad om att vi kan uppnå bättre resultat inom RNG, och vi arbetar hårt på förbättringar inom vertikalen. Inom onlinekasino är de underliggande drivkrafterna för tillväxt stabila, och jag är nöjd med början av 2023.

De allmänna kostnadsökningarna och övriga externa utmaningar som noterades under 2022 kvarstår, och vi fortsätter dagligen att ta itu med dem. Vi söker konstant efter nya, bättre och smartare arbetsmetoder så att vi kan fortsätta att leverera. Jag kan försäkra att vi arbetar hårt med detta, och under kvartalet har vi sett våra ansträngningar ge resultat. Vår prioritet är alltid att få omsättningen att växa, men vi strävar efter att göra det på ett sätt som också är lönsamt. Som vi tidigare nämnt förväntar vi oss en EBITDA-marginal om 68–71 procent under räkenskapsåret 2023, och under första kvartalet redovisade vi en marginal om 69,9 procent, vilket helt klart ligger inom det intervall som kommunicerats.

De som följer Evolution vet redan att vårt fokus alltid ligger på att förse våra spelare med nya och spännande spelarupplevelser. Vi strävar efter att öka underhållningsfaktorn och skapa spel som inte bara är till för befintliga spelare utan även kan passa nya kategorier av spelare. Framtida generationers spelare kommer att ha helt andra krav på onlinekasinospel. I vår game show-kategori fortsätter vi att göra innovationer och få ut nya, aldrig tidigare skådade spel på marknaden. Under första kvartalet presenterade vi två nya game show-spel. Ett av dem är Funky Time, ett spel som bygger vidare på koncept från det enormt populära Crazy Time men introducerar helt nya egenskaper. Den andra viktiga lanseringen är ExtraChilli Epic SpinsTM – ett game show-spel som är baserat på ett av våra populäraste slotspel. Detta är ett nytt sätt att spela slotspel som bäst kan beskrivas som ”sociala slotspel”. Man spelar, chattar och vinner tillsammans. Båda spelen kommer att lanseras till spelare under andra kvartalet.

Under 2023 planerar vi att släppa över 100 spel. Under första kvartalet släppte vi 18 RNG-titlar. Vårt lanseringsmönster kommer även under 2023 att ha tyngdpunkten på andra halvåret. En höjdpunkt under kvartalet var lanseringen av vår första funktion för tidsbestämd jackpot i delar av Nordamerika. Det är ett nytt koncept i denna region som ökar spänningen för spelarna.

Vi har höga ambitioner och agerar på en växande marknad. Vi är ett lönsamt och starkt bolag helt finansierat med eget kapital som tjänar pengar i nuläget och fokuserar på att växa. Vi fortsätter därför att investera, rekrytera och kämpa på för att uppnå tillväxt, även om vi just nu befinner oss i ett tuffare makroekonomiskt klimat. Under första kvartalet fortsatte vi att investera i många av våra befintliga studior, och vi planerar att påbörja arbetet med ytterligare en eller två studior under året.

Under kvartalet har vi gjort en förändring i vår regionala intäktstabell för att bättre visa hur vi arbetar i de olika regionerna. Latinamerika är en region som haft stark tillväxt under det senaste året, och vi bryter nu ut det som en separat region. Vi införlivar även Storbritannien och Norden i Europa, då det bättre speglar vår nuvarande struktur för hur vi arbetar i denna region. Efterfrågan på vår produkt är verkligt global, vilket även reflekteras i intäkternas spridning i de geografiska regionerna.

Ur regional synpunkt redovisade Europa stark tillväxt med 14 procent under första kvartalet jämfört med föregående år. Regionen, som nu även omfattar Norden och Storbritannien, står för cirka 40 procent av de totala intäkterna. Europa är en mogen marknad som kännetecknas av en långsammare tillväxttakt än övriga regioner men som fortfarande har stark potential för Evolution – och det känns därför bra att se kvartalets tillväxttakt. Asien och Nordamerika redovisade stark tillväxt – Asien med 49 procent och Nordamerika med 56 procent. Latinamerika stod för 7 procent av de totala intäkterna under kvartalet, och vi anser att det är en region med enorm potential och i ett positivt momentum.

Som vi nämnt många gånger förut strävar vi ständigt efter att bli lite bättre för varje dag som går, med ambitionen att ständigt förbättra vår världsledande spelarupplevelse och ytterligare utveckla vår operativa förmåga. Jag vill tacka alla medarbetare på Evolution som arbetat så hårt för att ge 2023 en sådan bra start och påminna alla de som läser detta att Evolution består av tusentals och åter tusentals unga talanger – det är de som åstadkommit allt det jag beskriver i mina kommentarer för första kvartalet 2023. Jag låter detta avsluta mina ord om kvartalet och ser med spänning fram emot resten av 2023.

Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 700 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 17 300 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.