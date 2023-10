Evolution: Delårsrapport januari-september 2023

Tredje kvartalet 2023 (3 kv 2022)

Rörelseintäkterna ökade med 19,6% till 452,6 MEUR (378,5)

EBITDA ökade 22,1% till 318,6 MEUR (261,0), motsvarande en marginal om 70,3% (69,0)

Periodens resultat uppgick till 272,8 MEUR (221,3)

Vinst per aktie uppgick till 1,28 EUR (1,04)

Januari-september 2023 (9M 2022)

Rörelseintäkterna ökade med 26,1% till 1 323,3 MEUR (1 049,3)

EBITDA ökade 27,6% till 930,5 MEUR (728,9), motsvarande en marginal om 70,3% (69,5)

Periodens resultat uppgick till 788,0 MEUR (619,9)

Vinst per aktie uppgick till 3,69 EUR (2,91)

Kommentarer från VD

Under tredje kvartalet redovisade Evolution 452,6 MEUR i intäkter och 318,6 MEUR i EBITDA, vilket motsvarar en omsättningstillväxt på närmare 20 procent och en EBITDA-marginal på 70,4 procent. Detta är ett bra finansiellt resultat, och verksamhetens underliggande drivkrafter för tillväxt förblir solida. Under tredje kvartalet släppte vi fler spel än under något tidigare kvartal. Detta är en stark utveckling som gläder mig mycket, då underhållande spel och en fulländad spelarupplevelse är de absolut viktigaste faktorerna för vår långsiktiga framgång.

Våra livekasino-intäkter växte till 385,8 MEUR under kvartalet och vi ser en högre efterfrågan på vår produkt än vad vi för närvarande kan leverera. Detta är ett mått på den starka efterfrågan som våra spel har. Men det betyder också att vi inte expanderar vår studiokapacitet i rätt takt. I flera av våra planerade studioprojekt för i år har vi stött på förseningar och i vissa fall inte exekverat till fullo. Men än viktigare är att vi behöver vi öka rekryteringstakten både i befintliga studior och i kommande nya studior. Vi arbetar hårt för att åtgärda detta så att vi kan nå efterfrågad leveranskapacitet i befintliga studior. Investeringar i existerande studior samt adderandet av nya kommer att fortsätta. Vi öppnade en ny mindre studio i Colombia strax efter tredje kvartalets slut. Vi planerar att öppna en ny studio i Europa senare i år och 3–4 nya studior i Europa, Nordamerika och Latinamerika under nästa år.

Intäkterna från RNG-verksamheten uppgick till 66,8 MEUR, vilket var en minskning med 1,9 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Trots att tillväxten minskade jämfört med föregående år innebar kvartalet framsteg för RNG-verksamheten. Vår lanseringstakt är nu där vi vill ha den, och alla nya spel lanserade under tredje kvartalet finns tillgängliga på vår One Stop Shop-plattform. Vi driver RNG-verksamheten framåt metodiskt och systematiskt. Vårt tidigare kommunicerade mål för tillväxt inom RNG-verksamheten ligger kvar, men för närvarande fokuserar vi på stegvisa förbättringar.

När vi ska förklara vårt finansiella resultat fokuserar vi på faktorer som ligger inom vår kontroll. Under kvartalet påverkades vi dock betydligt mer än tidigare av externa faktorer, exempelvis valutaeffekter. Eurons förstärkning gentemot de flesta valutor har påverkat årets omsättningstillväxt negativt. Spelarna gör sina insatser och spelar i många olika valutor hos våra operatörer, men bruttospelsintäkterna konverteras till euro, vilket utgör grunden för vår fakturering. Under tredje kvartalet gör vi en uppskattning att omsättningstillväxten har påverkats negativt om cirka 6–8 procentenheter på grund av valutaeffekter när vi jämför intäkterna mot samma kvartal i fjol.

Koncernens EBITDA-marginal låg på 70,4 procent under tredje kvartalet. Vi håller fast vid vår prognos om en EBITDA-marginal på 68–71 procent för året. När vi nu går in i årets sista kvartal förväntar jag mig att vi ska ligga i den övre delen av detta intervall, trots vårt fulla fokus på expansion.

Vår förmåga att leverera nya och spännande spelarupplevelser förblir en av våra huvudsakliga konkurrensfördelar, och jag är glad över att säga att vi är på god väg att överträffa vår plan om att släppa 100 spel under 2023. Under tredje kvartalet släppte vi 28 RNG-titlar och åtta livespel. Funky Time, det spel med discotema som lanserades i våras, har fortsatt att utvecklas väl och lägger till nya dimensioner i vår populära Game Show-portfölj. Vid G2E-mässan tidigare i oktober presenterade vi två nya spel: Red Door Roulette — en innovativ blandning av Crazy Time och Lightning Roulette — samt Video Poker, ett livekasino-spel som erbjuder en ultimat blandning av nostalgi och spelarfokuserad modern spelteknik. Vi släppte även många nya och spännande slotspel, med The Crypt från Nolimit City och Max Megaways 2 från BTG som mina personliga favoriter. Som nämnts kommer spellanseringarna 2023 att ha sin tyngdpunkt i slutet av året inom såväl Live som RNG, och jag ser med spänning fram emot vad årets sista månader ska föra med sig ur ett produktperspektiv.

Nordamerika är en region som vi förväntar oss ska utvecklas under många år, då allt fler amerikanska delstater reglerar spelmarknaden. Onlinekasinomarknaden är fortfarande på ett tidigt utvecklingsstadium. Vi fortsätter att se tillväxt inom Live-produkterna från kvartal till kvartal i befintliga delstater samtidigt som våra RNG-intäkter backade ett steg under kvartalet jämfört med andra kvartalet. Sammanlagt innebär detta en tillväxt på 9 procent i Nordamerika jämfört med samma period föregående år, men intäkterna var något lägre under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Både Asien och Latinamerika växte med 35 respektive 39 procent jämfört med föregående år, och i Europa ligger ökningen stadigt på 10 procent. Tillväxten jämfört med tredje kvartalet föregående år är organisk i alla regioner, då alla de senaste förvärven redan ingick i koncernen då.

Totalt sett förblir de underliggande drivkrafterna för tillväxt oförändrade. Vi står inför ett tuffare makroklimat i dag jämfört med för ett år sedan, och vi betjänar inte marknaden fullt ut för närvarande, men vi kommer att fortsätta att investera, optimera rekryteringen och, som alltid, sträva efter tillväxt genom att fokusera på produktinnovationer. Vår finansiella styrka kommer att fortsätta tjäna oss väl, eftersom vi kan fortsätta att investera och växa utan avbrott. Vi håller fast vid vårt åtagande om att tillhandahålla nya, spännande upplevelser till nya och befintliga spelare, och vi fortsätter vår ständiga strävan att bli lite bättre för varje dag som går. Jag ser fram emot årets sista månader och vidare mot 2024.

Presentation för investerare, analytiker och media

VD Martin Carlesund och CFO Jacob Kaplan presenterar rapporten och svarar på frågor torsdagen den 26 oktober 2023 klockan 9.00 CET via en telefonkonferens. Presentationen sker på engelska och kan även följas online. Nummer för deltagande till telefonkonferensen erhålls genom registrering på länken nedan. Efter registreringen kommer du att få telefonnummer och ett konferens-/användar-ID för att komma åt konferensen.

https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5008323

Följ presentationen på: https://ir.financialhearings.com/evolution-q3-2023

För ytterligare information, kontakta:

Jacob Kaplan, CFO

ir@evolution.com

Denna information är sådan som Evolution AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2023 klockan 7.30 CEST.











Evolution AB (publ) (”Evolution”) utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade onlinekasinolösningar till speloperatörer. Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 700 operatörer som kunder. Koncernen har drygt 17 800 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolution.com för mer information.

Evolution är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensen MGA/B2B/187/2010. Evolution är även licensierad och reglerad i flera ytterligare jurisdiktioner exempelvis Storbritannien, Belgien, Kanada, Rumänien och Sydafrika med flera.