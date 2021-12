Exklusivt samarbete med Kindred Group lägger grund för ett starkt kvartal

tor, dec 02, 2021 10:15 CET









Fantasma Games (Nasdaq First North: FAGA) långsiktiga samarbete med Kindred Group (Nasdaq Stockholm: KIND-SDB) resulterar idag i spelet ”Caravan of Riches”. Det är det tredje spelet i ordningen som Fantasma Games producerar på uppdrag av dem, och det ger säkra intäkter åt Fantasma Games under en period om tre månader med start nu i december. Som tidigare har kommunicerats hade Fantasma Games de högsta spelarinsatserna i sin historia under oktober och planerar, innan årets slut, lansera ytterligare spel som förväntas bidra positivt till resultatet.

”Baserat på det vi vet, tillsammans med de garanterade intäkterna från Kindred Group, kommer vi av allt att döma göra vårt bästa kvartal någonsin, kommenterar Jacob Sachs, tf VD på Fantasma Games.

”Caravan of Riches” kommer att lanseras på Kindred Groups samtliga sajter, däribland Unibet, 32Red och Maria Bingo. Från och med den 8 mars 2022 kommer spelet sedan att göras tillgängligt även på Relax Gamings plattform och då erbjudas till över 150 operatörer.

– Vi har utvecklat en nära, och väldigt givande, relation med Kindred Group. Deras kännedom om produkten och marknaden hjälper oss att bli bättre och jag är övertygad om att spelarna kommer att uppskatta Caravan of Riches, säger Fredrik Johansson, grundare och kommersiell chef på Fantasma Games.

För mer information, vänligen kontakta Jacob Sachs, tf VD Fantasma Games, på jacob.sachs@fantasmagames.com och telefon +46 709 33 444



Om Fantasma Games AB (publ.): Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa ”slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj, som bland annat innehåller spelsuccéerna Heroes Hunt Megaways och Elemento, uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 200 sajter däribland Leo Vegas, Unibet, Svenska Spel och Betsson,