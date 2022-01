Fantasma Games först ut på helt ny streamingplattform

tis, jan 18, 2022 09:06 CET









Kasinobolaget Fantasma Games (Nasdaq First North: FAGA) har tecknat avtal med Livespins Ltd. som innebär att flera av bolagets titlar blir spelbara via Livespins Ltd. innovativa streamingplattform.

Fantasma Games blir den första spelstudion att teckna avtal med Livespins Ltd. Tillsammans kommer de två bolagen nå ut till helt nya spelare där traditionellt kasinospel vigs samman med den snabbt växande marknaden för streamad underhållning.

”Vi ger spelare en helt ny möjlighet att engagera sig i sina favoritspel genom att knyta ihop streaming, spel och den sociala dimensionen, så att flera kan dela känslan av spänning. Det här är framtidens sätt att spela. Fantasma Games nyskapande och kreativa spel kommer passa perfekt på vår plattform där upplevelsen står i centrum”, säger Michael Pedersen, Chief Commercial Director på Livespins Ltd.

Upplägget ger kasinospel en social karaktär där spelare kan vara med och satsa på streamerns spel i realtid samtidigt som de interagerar med varandra via chatt. Partnerskapet innebär att Livespins streamers kommer att spela flera av Fantasmas mest populära titlar, däribland Elemento och Heroes Hunt 2.

”Som spelstudio strävar vi alltid efter att ligga i framkant med målsättningen att öka upplevelsen för de som spelar. Livespins delar vår filosofi och vi är glada över att vara deras första studiopartner. Genom partnerskapet kommer vi exponera våra spel mot en helt ny typ av spelare, vilket såklart känns otroligt spännande”, säger Fredrik Johansson grundare och kommersiell chef på Fantasma Games.

För mer information, vänligen kontakta Jacob Sachs, tf VD Fantasma Games, på jacob@fantasmagames.com och telefon +46 708 14 39 93.



