Fantasma Games lanserar ett nytt exklusivt spelsläpp med Entain

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget lanserar ett nytt spel, Lucky Otter, exklusivt med operatören Entain. Spelsläppet sker i samarbete med distributören Light & Wonder. Spelet kommer att lanseras bland majoriteten av Entains varumärken som inkluderar Coral, Ladbrokes, Bwin med flera. Spelet kommer att lanseras exklusivt med Entain under de första tre veckorna för att därefter lanseras till andra operatörer i Europa och sedan på ytterligare marknader, med primärt fokus på den amerikanska marknaden.

”Jag är väldigt glad över att vi nu kan lansera ytterligare ett nytt exklusivt spel med Entain under år 2023, efter den framgångsrika exklusiva lanseringen av Rich Raptors som vi tillsammans genomförde tidigare i år. Det bevisar återigen att våra spel uppskattas av ledande operatörer på marknaden samt spelarna. Med lanseringen av Lucky Otter, i samarbete med Light & Wonder, kommer spelet att nå den amerikanska marknaden inom några månader vilket kommer öppna upp för ytterligare långsiktiga intäktsmöjligheter.

Utöver Lucky Otter finns flera spännande lanseringar planerade för den amerikanska marknaden de kommande månaderna, då vi under hösten varit fokuserade på spelsläpp i samarbete med Light & Wonder och därmed har stort fokus på USA. Under det första kvartalet förväntas tre spel lanseras i USA samt flera titlar på social casinomarknaden i USA.

Vi har under året lyckats genomföra fler lanseringar än någonsin tidigare samt att Fantasma Games bland operatörer blivit synonymt med kvalitet, vilket öppnar upp för stora tillväxtmöjligheter framgent.”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare av Fantasma Games.

Om Lucky Otter

Lucky Otter bygger på det framgångsrika spelet Hades: River of Souls, som lanserades för cirka två år sedan och har varit ett utav Fantasma Games mest framgångsrika spellanseringar. Spelet släpps med uppdaterad och ny funktionalitet vilket förväntas attrahera spelare på Fantasma Games fokusmarknader såsom Storbrittanien och USA.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD för Fantasma Games AB (publ)

Email: fredrik@fantasmagames.com

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.