Petra Hallebrant ny nordisk kommunikationschef på If

– Det här känns som helt rätt tid att gå in i försäkringsbranschen som fått en alltmer central roll i oroliga tider. Jag ser fram emot att få möjlighet att lyfta hur If bidrar till samhället och för ökad trygghet för väldigt många människor och företag på den nordiska marknaden, säger Petra Hallebrant.

Försäkringsbranschen är ett helt nytt område för Petra Hallebrant som har en bred bakgrund inom den ideella sektorn, som generalsekreterare för Svenska FN-förbundet och som kommunikationschef på Rädda barnen och Unicef. Hon har även jobbat som kommunikations- och hållbarhetschef på Telge Energi.

– If har ett väldigt bra och tydligt hållbarhetsarbete och strategi, där ser jag stora kommunikationsmöjligheter. Jag har jobbat nära frågor kopplade till FN:s hållbarhetsmål och social hållbarhet och jag ser ett stort värde i att kunna förena de frågorna med affärsnytta, säger Petra Hallebrant.

If har de senaste åren synts flitigt inom en rad frågor som rör extremväder och klimatanpassning men även genom ett samarbete med Hjärt-Lungfonden i kampanjen Hjärtsäkrat grannskap för att öka antalet hjärtstartare i bostadsområden.

– If är det ledande försäkringsbolaget i Norden. Vi har en samhällsbärande roll och höga standarder för ansvarsfullt företagande, vilket är en position som vi tydligare vill befästa. Med Petra i rollen som ledare för den externa kommunikationen får If en erfaren ledare med stort engagemang för samhällsansvar och affärsdrivande kommunikation, säger Sumit Malhotra, Head of Brand, Marketing & Communications på If.

Petra Hallebrant tillträder som Nordic Head of External Communications på If den 9 januari 2024.