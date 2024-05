Fantasma Games lanserar ett nytt spel med ledande operatörer

Fantasma Games kan idag meddela att spelet Pirate Multi Coins har lanserats via Relax Gamings distributionsnätverk. Detta innebär att spelet nu är tillgängligt via 180 operatörer såsom LeoVegas, Unibet, Betsson, Svenska Spel med flera på majoriteten av de reglerade marknaderna i Europa.

“Vi ser med spänning fram emot denna lansering då det delvis är ett spel med ett nytt tema och även en uppföljare till en populär spelmekanik, ”Pay Anywhere”, som har visat sig mycket framgångsrik i våra senaste lanseringar..

Vi har haft en bra start på året med flera lyckade lanseringar med högt genomsnittligt spelarengagemang jämfört föregående års lanseringar. Vi gör allt komplexare spel samtidigt som att vi har ökat produktionstakten. Jag är väldigt glad över de senaste framstegen i vår produktion och är även exalterad över de kommande lanseringarna under andra kvartalet, som har fått bra respons vid presentationer”, säger Fredrik Johansson, VD och grundare.

Om Pirate Multi Coins

Pirate Multi Coins har ett tema som är populärt bland operatörer och spelare och är det första spelet med pirattema som Fantasma Games lanserar. Spelet använder även en “Pay anywhere”-mekanik, något som har använts i tidigare lanseringar tidigare i år och som har mottagit starkt positiv respons från både operatörer och spelare. Läs mer om Pirate Multi Coins här: https://www.fantasmagames.com/project/pirate-multi-coins/

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Fredrik Johansson, VD för Fantasma Games AB (publ)

E-post: fredrik@fantasmagames.com

Om Fantasma Games

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB.