Fantasma Games lanserar nytt spel med flera ledande operatörer

Fantasma Games kan idag meddela att bolaget avser att släppa nytt spel, Payday Express, exklusivt med flera ledande operatörer på flera marknader i USA och Europa. I Europa kommer spelet att lanseras den 27:e juli, och då med en rad ledande operatörer som Paddy Power i England, TOTO (Nederlandse Loterij) i Nederländerna, Eurobet i Italien, PAF i Sverige, Stoiximan i Grekland, samt med Rush Street i Ontario, Mexiko och Colombia. Payday Express kommer även att lanseras den 26:e juli i New Jersey, exklusivt med BetMGM, för att sedan lanseras i andra reglerade stater med BetMGM under kommande månader. Payday Express lanseras initialt i totalt 17 länder.

”Vi ser med stora förväntningar fram emot lanseringen av Payday Express. Det är det största intresset vi hittills har haft från så många ledande operatörer på så många olika marknader. Payday Express innehåller bra spelmekanik samt ett intressant tema, vilket vi har stora förhoppningar ska uppskattas bland spelare.

Jag är även väldigt glad över att vi har möjligheten att lansera Payday Express i New Jersey från dag ett. Jag är stolt över den extra ansträngning som vårt team har lagt ned, vilket möjliggör en snabbare fortsatt lansering i samtliga reglerade marknader i USA. Vanligtvis tar det upp till tre till fyra månader att lansera ett spel i USA efter den initiala lanseringen i Europa, därav ser vi detta som en viktig bedrift.

Efter en tidigare framgångsrik lansering av Rich Raptors med Entain i juni är det roligt att vi nu kan följa upp det med en förhoppningsvis ännu starkare lansering av Payday Express och fortsätta leverera på våra utsatta mål.”

Om Fantasma Games

Nasdaq First North-listade Fantasma Games är en Stockholmsbaserad spelstudio som grundades 2016. Vi är stolta över att ha ett litet och effektivt team av medarbetare från flera nationaliteter, alla förenade kring visionen att skapa “slots beyond gambling”. Vår ständigt växande spelportfölj som bland annat innehåller spelsuccéerna Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion uppskattas mycket av spelare över hela världen. Idag finns våra spel finns tillgängliga på över 250 operatörer däribland BetMGM, Draftkings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.