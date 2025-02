Giftfri råttbekämpning med illrar och hundar

Runt fastigheten på Skebokvarnsvägen finns synbara råtthål. De två hundarna Lykka och Charlie springer snabbt fram till ställen där det luktar råtta, och börjar direkt gräva efter att ha fått signal av matte. Matte är Mona Ghalayinis vars företag Quality Detection dogs Sweden AB har anlitats. De har tillstånd att bedriva jakt på råtta med hjälp av hund. Hon har även hundar för att hitta vägglöss.

Hundarna hjälper oss att hitta aktiva råtthål. Ser vi att det är många hål på en begränsad yta så kan vi släppa ner illrarna i hålorna. Illrarna jagar då ut råttorna till hundarna som väntar. Hundarna fångar och avlivar råttorna på några få sekunder. Ett naturligt och mer humant sätt att bekämpa råttor om man jämför med råttgift”, berättar Mona Ghalayini.

Kolmakadam, täta rör och andra åtgärder för färre råttor

Fastighetsförvaltningen gör många olika insatser för att minska antalet råttor. Vi byter jord mot kolmakadam i rabatterna, en blandning av makadam, kompost och biokol. När råttorna försöker bygga gångar och kammare rasar taket in och de flyttar.

Förvaltningen har också lagt makadam ett par decimeter ut närmast fasaden som gör att det blir öppet, vilket råttorna ogillar. Ledningarna under husen är genomlysta så att de är välisolerade och täta. Annars använder råttorna rören som in- och utgångar till huset. Bakom ventilationsgallren sitter finmaskiga nät, även på de ventiler som sitter en bit upp på fasaden, eftersom råttor är bra klättrare.

Bästa tiden att minska beståndet är nu

Under vintern föds färre råttor än under de varmare månaderna, trots att deras dräktighetsperiod bara är två månader. Undanröjer vi antalet råttor i beståndet redan under tidig vår, blir råttkolonin mindre under sommaren.

Hyresgästernas bidrag till en råttfri miljö

Att få det råttfritt kräver samarbete. Det gäller att hyresgästerna parallellt med fastighetsägarinsatserna undviker att lämna matrester på gården, att inte ha fågelmat som sprids från balkongen ner på backen och att slänga soporna rätt. Då minskar sannolikheten att råttorna trivs. Är tillgången till mat stor ökar de snabbt i antal.