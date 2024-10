”Hantverket går i arv, men med metoder som hela tiden utvecklas” — fredagsporträttet med Jimmy Fagerström

Berätta, vad har du för roll och ansvar?

– Jag arbetar som arbetsledare på Einar Mattson Byggnads AB och är just nu på ROT-projektet i kvarteret Råttan. Jag ansvarar bland annat för att planera, leda och samordna det dagliga arbetet för att få produktionen att flyta så effektivt som möjligt.

Hur får man ett team att jobba bra tillsammans?

– Det gäller att vara tydlig, vara lyhörd för andras åsikter och idéer, skapa en trygg miljö och inte minst att ha roligt tillsammans.

Vad/vem fick dig att söka dig till byggbranschen?

– Redan från att jag var liten följde jag med min bonuspappa på olika byggen och då startade mitt intresse för byggproduktion. Det intresset höll i sig så jag studerade bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet.

Vilka egenskaper är viktigast i ditt jobb?

– Att kunna vara flexibel och lösningsorienterad. Det är viktigt att du i alla situationer kan bibehålla ett lugn och också kommunicera på ett tydligt och korrekt sätt.

Vad är det bästa med att jobba med byggproduktion på just Einar Mattsson?

– Det måste jag nog säga är mina kollegor och den familjära atmosfären.

Vad är det som fascinerar med bostäder?

– Vi bygger någonting som andra människor kommer ha nytta och glädje av under flera generationer framåt. Jag tycker också att det är fascinerande att vi i byggbranschen på många sätt arbetar med många arbetssätt som hållit under decennier. Det jag menar är att hantverket går i arv, men med metoder som hela tiden utvecklas i den tid som är nu. Och nu anpassar vi också riktlinjer, regler och kunskaper kring mer hållbart byggande för att koncernen ska kunna överleva i en tuffare framtid.

Byggmästaren Einar Mattsson byggde bostäder för att öka välståndet i samhället. Vad tycker du att koncernen bidrar med idag?

– Att det finns hyresrätter i centrala Stockholm tror jag öppnar upp för att det ska bli en mer tillgänglig och möjlig bostadsort för många.

Vem är din bästa chef hittills och varför?

– Jag har haft flera bra chefer. De bästa ledarna jag har haft är mina handledare jag hade förmånen att få efter att jag gick ur byggskolan. De lärde mig mycket när det kommer till yrkets hantverk, men framförallt var de två starka förebilder för vad det innebär att vara vuxen. Men också att ta ansvar både på arbetet och i samhället.

Vad hade du för barndomsdrömmar?

– Det känns som att jag alltid har varit i byggbranschen, men pojkdrömmen var självklart att bli hockeyproffs!

Hur jobbar du med ditt självledarskap?

– Jag har höga krav och förväntningar både på mig själv och dem runt omkring mig. Jag är inte proffs på alla delar i byggprocessen, så jag lyssnar på dem som har den expertisen. Min roll handlar delvis om att se till så vi är på banan och inte tappar syfte och mål i processen, men jag måste hela tiden vara öppen inför andras vägar att nå dit.

Vem är du privat och vad har du för intressen?

– Jag är en familjekär person och tycker om att tillbringa tid tillsammans med min familj och mina vänner. Dessutom är jag ganska rastlös, så det är inte helt ovanligt att både små och stora byggprojekt dras i gång där hemma.

Om du ska vara turist i din egen stad, vad gör du helst då?

– Vintertid är julmarknaden i Gamla stan ett måste, men också att promenera runt i Stockholm under Nobel Light Week och se på ljusinstallationerna. Skulle jag åka in och turista en vanlig dag under året skulle jag helst uppleva staden under en kvällspromenad. Att bara ta in Stockholms vackra arkitektur i kombination med allt vatten runt citykärnan.

Vad får dig att känna dig harmonisk?

– Jag tror att stress behöver pareras med lugnare dagar för att skapa någon sorts balans. När vi varit inne i en stressigare period är det viktigt att kunna stanna upp och fira framgångar, stora som små. Vi måste också vara noga med att berömma varandra för insatser och lösningar i vardagen.

Vad läser du just nu?

– Jag lyssnar på boken ”Shantaram” just nu, skriven av Gregory David Roberts. Jag fick tipset från en kollega och är precis i början av den.

Om du fick välja att träffa en person en hel dag, vem skulle du välja?

– Oj, det här visade sig vara en av de svåraste frågor jag fått. Det finns kända personer jag skulle tycka var intressant att träffa, likväl som det finns närstående och gamla vänner jag hade önskat få träffa igen. Det verkar vara omöjligt att formulera ett svar, även om jag tror att en heldag tillsammans med Kevin Hart från Jumani-filmerna hade varit oförglömlig!

Berätta något om dig som få vet …

– Om jag får skryta lite så har jag spelat ishockey mot Börje Salming.