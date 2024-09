If stärker sitt erbjudande inom insuretech tillsammans med House:ID

För If är den nya satsningen ett sätt att ytterligare stärka den digitala kundresan. Tjänsten möjliggör ett långsiktigt hållbart bostadsägande med en bättre översikt över boendeekonomin, planering av renovering och rätt tid för underhåll. House:ID gör det ännu enklare att nå ut med experthjälp och personligt stöd till kunderna. Som ny husägare kommer de detaljer den tidigare husägaren delat med sig av att underlätta löpande underhåll och skadeförebyggande åtgärder i bostaden.

– Vår investering i House:ID är ett spännande steg i att kunna erbjuda våra kunder den bästa möjliga upplevelsen som bostadsägare. Vi tror starkt på att House:ID har potentialen att bli den ledande plattformen för privat bostadsägande där vi kan stärka våra kundrelationer och leva upp till vårt löfte gentemot våra kunder. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att skapa nya värden för våra kunder och branschen i stort, säger Anders Skalmerud Sörbo, SVP Partnerships and New Business Opportunities på If.

En central del av House:ID är att användarna själva äger och styr över sin data. Användarna bestämmer vilka uppgifter som ska delas och med vem, vilket garanterar en trygg och transparent hantering. För försäkringsbolaget If innebär den samlade informationen att kunder kan få mer personligt anpassade råd och hjälp att ta hand om sitt boende.

– Vi är otroligt stolta över att ha If som strategisk partner. Vi delar verkligen synen på och viljan att hjälpa bostadsägare utifrån deras bostäders unika förutsättningar. Extra glädjande är att If ser fördelen i att bygga relationen på en neutral plattform där bostadsägaren bestämmer och har kontroll. Detta partnerskap ger If möjligheten att erbjuda en mer personaliserad och effektiv service, samtidigt som det bidrar till att skapa en tryggare och mer transparent framtid för alla bostadsägare, säger Pontus Andersson, VD på House:ID.

Mer om House:ID

House:ID har ett strategiskt samarbete med ÖFAB (koncernbolaget som också består av Svensk Fastighetsförmedling och Ordna Bolån) som också är delägare och tillsammans med If sätter grunden för att House:ID ska vara det självklara digitala valet för privatägda bostadsplattformar.

