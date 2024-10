Kindred Group offentliggör förändringar i styrelsen

Kindred Group plc (”Kindred” eller “Bolaget”) offentliggör idag att Bolagets styrelse, efter utbetalning av vederlag i det offentliga uppköpserbjudandet som lämnades av La Française des Jeux på Kindred, har mottagit anmälningar om styrelseordföranden Evert Carlssons och styrelseledamöterna James H. Gemmels, Cédric Boireaus, Andrew McCues, Jonas Janssons och Kenneth Sheas avgångar ur styrelsen, vilka har trätt i kraft idag, den 14 oktober 2024. Heidi Skogster och Martin Randel kommer att kvarstå som styrelseledamöter fram till att deras mandatperiod löper ut vid Kindreds nästa årsstämma som hålls 2025.

I enlighet med artikel 77 i Bolagets bolagsordning och med verkan från idag, den 14 oktober 2024, har styrelsen för Kindred valt Pascal Chaffard, Edeline Minaire och Célia Vérot till nya styrelseledamöter efter förslag från La Française des Jeux, som ersättare för de avgående styrelseledamöterna och för att tillsätta några av de vakanser som uppstår till följd av de ovannämnda avgångarna. Tillsättandet av sådana styrelseledamöter görs för en mandatperiod som löper ut vid Kindreds nästa årsstämma som hålls 2025. Pascal Chaffard har valts till ny styrelseordförande. Information om de nya styrelseledamöterna är tillgänglig nedan.

Efter dessa förändringar kommer Kindreds styrelse att bestå av Pascal Chaffard, Edeline Minaire, Célia Vérot, Heidi Skogster och Martin Randel.

Vidare kommer, med verkan från den 14 oktober 2024, Bolagets revisionsutskott att bestå av Heidi Skogster (ordförande), Martin Randel och Edeline Minaire, medan Bolagets ersättningsutskott kommer att bestå av Pascal Chaffard (ordförande), Martin Randel och Heidi Skogster.

Information om de nya styrelseledamöterna

Pascal Chaffard

Pascal Chaffard började på FDJ 1994. Han har haft befattningarna Head of Strategy and Transformation (2010-2013), Product Marketing Director (2006-2009) och Financial Planning and Analysis Director (2001-2006).

Han är för närvarande Executive Vice-President Finance, Performance and Strategy.

Edeline Minaire

Edeline Minaire är en finansdirektör med omfattande erfarenhet från stora företag. Hon har arbetat på Française des Jeux (FDJ) sedan 2016 och som finansdirektör från 2019, där hon ledde viktiga automatiserings- och digitaliseringsprojekt. Tidigare roller på FDJ inkluderar Director of Accounting and Treasury. Innan dess hade hon ledande finansiella befattningar på Lafarge, där hon spelade en avgörande roll i LafargeHolcim-sammanslagningen. Hon började sin karriär på Ernst & Young inom revision och IFRS-rådgivning.

Célia Vérot

Célia Vérot har varit FDJ:s Chief Regulation Officer sedan maj 2024.

Dessförinnan tillbringade hon mer än 10 år på franska Conseil d’Etat, där hon hade olika rättsliga befattningar. Inom statsförvaltningen var hon sedan biträdande generalsekreterare och rådgivare vid den franska premiärministerns kansli. Hon har också arbetat på det franska multinationella företaget Veolia Water som vice VD för Veolia Water Japan och på Fondation du Patrimoine, en ideell organisation, som verkställande direktör under de senaste sju åren.





