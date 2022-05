Kommuniké från årsstämma den 19 maj 2022 i ACROUD AB

ACROUD AB, 556693-7255, höll sin årsstämma den 19 maj 2022 i Stockholm. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Fastställande av resultat- och balansräkningarna

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för moderbolaget såväl som koncernresultat- och koncernbalansräkningen för 2021.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att bolagets resultat skulle balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och VD:n beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelse och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med det förslag som representerades av ungefär 61,4 procent av aktierna och rösterna i bolaget, att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleant. Stämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Henrik Kvick, Peter Åström, Maria Andersson Grimaldi, Jonas Strömberg och Kim Mikkelsen. Henrik Kvick omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode för perioden intill slutet av nästa årsstämma fastställdes till 160 000 kronor till vardera av ledamöterna som inte är anställda av bolaget, 40 000 kronor till ordföranden av ersättnings- eller revisionsutskottet och 20 000 kronor till ordinarie ledamöter av ersättnings- eller revisionsutskottet.

Det auktoriserade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med den auktoriserade revisorn Aleksander Lyckow som huvudansvarig revisor, omvaldes för perioden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om att låta nya anställda delta i Personaloptionsprogram 2021/2024

Stämman beslutade, I enlighet med styrelsens förslag, att låta nya anställda delta i Personaloptionsprogram 2021/2024. VD:n ska erhålla maximalt 1 000 000 optioner, CFO och COO ska erhålla maximalt 500 000 optioner, övriga fyra ledande befattningshavare ska erhålla maximalt 400 000 optioner, åtta personer i företagsledningen ska erhålla maximalt 150 000 optioner och 20 nyckelpersoner ska erhålla maximalt 100 000 optioner.

Emissionsbemyndigande till styrelsen

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att styrelsen ska bemyndigas att, vid ett eller flera tillfällen för tiden intill nästa årsstämma, emittera totalt 60 miljoner nya aktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Robert Andersson, VD och koncernchef

+356 9999 8017

Roderick Attard, CFO

+356 79254722

ACROUD AB (publ)

Telefon: +356 2132 3750/1

E-mail: info@acroud.com

Websida: www.acroud.com

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399

Detta är en översättning av det engelska pressmeddelandet. I händelse av avvikelser mellan denna svenska översättning och det engelska originalet, ska den senare ha företräde.

Om ACROUD AB

ACROUD är en snabbväxande global utmanare som driver och utvecklar mer än 30 jämförelse- och nyhetssajter under starka digitala varumärken i traditionella och nya vertikaler. Bolaget utvecklar och erbjuder SaaS-lösningar (Software as a Service) inom affiliatebranschen, tillhandahåller strömningstjänster och anordnar det innovativa gamingeventet The Festival Series. Efter ett antal förvärv under 2020 och 2021 har flera erfarna profiler inom branschen anslutit sig till Acrouds resa och leder organisationen mot ett programvarubaserat affiliationföretag. Vi drivs av hållbar tillväxt och lönsamhet för våra partner och vårt uppdrag är att förena människor, Content Creators (Youtubers, Streamers, Affiliates) och verksamheter. Acroud har varit noterat på Nasdaq First North Growth Market med tickersymbolen ACROUD sedan juni 2018.