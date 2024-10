Kommuniké Från extra bolagsstämma den 30 oktober 2024 i fantasma games ab (publ)

Fantasma Games AB (publ), org.nr 559074-0881 (”Bolaget”), höll idag den 30 oktober 2024 extra bolagsstämma. Nedan är en sammanställning av de beslut som fattades vid stämman. Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer information om den extra bolagsstämmans beslut hänvisas till Bolagets webbplats, https://www.fantasmagames.com .

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag till beslut framlagt på stämman av aktieägaren EveryMatrix Software Limited, att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska bestå av tre (3) ordinarie ledamöter utan suppleanter.

Val och entledigande av styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med förslag till beslut framlagt på stämman av aktieägaren EveryMatrix Software Limited, att entlediga Eric Holmberg, Martin Fagerlund, Antonia Svensson, Johan Styren, Johan Königslehner och Simon Blomqvist som styrelseledamöter och att för tiden intill slutet av nästa årsstämma till nya styrelseledamöter välja Stian Hornsletten, Ebbe Groes och Fredrik Johansson samt att välja Stian Hornsletten som styrelseordförande.

Fastställande av styrelsearvoden

Stämman beslutade, i enlighet med förslag till beslut framlagt på stämman av aktieägaren EveryMatrix Software Limited, att inget styrelsearvode ska utgå för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Stockholm den 30 oktober 2024

Fantasma Games AB (publ)

Styrelsen

Fredrik Johansson, VD

Tel: +46 73 023 23 29

Epost: fredrik@fantasmagames.com

Om Fantasma Games AB (publ)

Fantasma Games, listat på Nasdaq First North, är en spelstudio baserad i Stockholm som grundades 2016. Företaget har som mål att utveckla högkvalitativa spel och bär en vision om att skapa ”slots beyond gambling”. Den kontinuerligt växande spelportfölj inkluderar bland annat spel som Gold Pigger, Promethues: Titan of Fire, Fortune Llama, Heroes Hunt Megaways™, Hades: River of Souls och Medallion, vilka alla har blivit mycket uppskattade av spelare världen över. Idag är våra spel tillgängliga via över 250 operatörer, inklusive välkända namn som BetMGM, DraftKings, LeoVegas, Paddy Power och Betsson.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2024 klockan 13:30 CET)