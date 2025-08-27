Långtidssjukskrivningar är det som oroar småföretagare mest

Tillsammans med Norstat har If genomfört en undersökning bland 1 012 svenska mikro- och småföretagare, med upp till 49 anställda. Undersökningen fokuserar bland annat på vilka typer av risker som kan påverka verksamheten negativt.

Resultatet visar att 35 procent av de tillfrågade småföretagarna pekar ut långtidssjukskrivningar bland anställda som det allra största hotet mot företaget och dess verksamhet.

– Jag förstår att sjukfrånvaro är något som oroar många småföretagare. När en medarbetare blir långtidssjukskriven drabbar det inte bara den enskilda personen, utan hela arbetsplatsen. För småföretagare kan det handla om avgörande kompetens som försvinner under lång tid, säger Ifs nordiska hälsostrateg Kristina Ström Olsson.

“Skapa en kultur där alla känner sig sedda”

If har tidigare lyft att antalet stressrelaterade sjukskrivningar fortsätter att öka. I december 2024 var 46 624 personer i Sverige inne på en minst två veckor lång sjukskrivning på grund av stress, vilket är ett rekordhögt antal. I början av 2010-talet, var motsvarande siffra 6 660 personer. Antalet sjukskrivna på grund av stress har ökat nästan sjufalt på ett drygt decennium.

Kristina Ström Olsson lyfter vikten av att arbeta med förebyggande hälsoinsatser, oavsett hur stort eller litet företaget är:

– Det handlar om att skapa en kultur där medarbetare känner sig sedda, får stöd i stressiga perioder och ges möjlighet att återhämta sig. Att chefer och medarbetare har en öppen dialog om hälsa och arbetsmiljö är ofta nyckeln till att upptäcka problem i tid, säger hon.

Liknande resultat i hela Norden

Särskilt oroliga över långtidssjukskrivningar är småföretagare inom sektorerna utbildning (47 procent), bygg och renovering (44 procent), hälsa (42 procent), skönhetstjänster (50 procent).

– Det är som ledare viktigt att säkerställa att verktyg och kompetens finns att tillgå. Det underlättar både det förebyggande arbetet och insatser utan fördröjning om någon behöver vård eller rehabilitering, säger Ström Olsson.

Undersökningen har även genomförts bland mikro- och småföretagare i de andra nordiska länderna. I såväl Finland som Norge anges långtidssjukskrivningar som det största hotet, i Danmark svarar småföretagarna att cyberattacker är största hotet mot verksamheten, därefter långtidssjukskrivningar.

– Att långtidssjukskrivningar ses som ett så stort hot av småföretagare i hela Norden visar att frågan är universell. Det är tydligt att vi behöver ta hälsoutmaningar på arbetsplatser på största allvar, oavsett bransch och land, säger Kristina Ström Olsson.

Vilken typ av risker ser du som det största hotet mot ditt företag? (Fler svarsalternativ möjligt)

Långtidssjukskrivningar bland anställda, 35 procent (Norge 42 procent, Finland 37 procent, Danmark 32 procent) Cyberattacker, nätfiske och hacking, 28 procent Bedrägerier eller hot som kommer utifrån, 26 procent Störningar/blockeringar i leveranskedjor, 21 procent Brand, 16 procent Extrema väderhändelser, 9 procent Insider-bedrägerier, 6 procent Annat, 14 procent Inget av ovanstående, 11 procent

Om undersökningen:

Undersökningen bygger på svar från 1 012 svenska företag med upp till 49 anställda. Den genomfördes i mars och april 2025 av Norstat/Sanoma på uppdrag av If. Liknande undersökning har gjorts i Norge, Danmark och Finland.

LÄS MER: Småföretag oroas för cyberhot – men få har stärkt sin it-säkerhet senaste två åren