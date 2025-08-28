Philippa Doolke tillförordnad hållbarhetsutvecklingschef på Einar Mattsson

Einar Mattsson – högre betyg av hyresgästerna i AktivBo 13.6.2025 06:34:00 CEST | Pressmeddelande

Einar Mattsson har nu fått resultatet från 2025 års AktivBo-mätning. Enkäten som skickades ut i april visar på en ökning av både serviceindex med 1,6% till 85,8% och produktindex med 1% till 81,8% för bostäderna. Branschens medelvärde för serviceindex är 80,4% och 77,7% för produktindex. I Hjulsta i Järva ökar serviceindex till med 2,5% till 82,9% och produktindex med 2,2% till 79,7%. För lokalerna ökar serviceindex ökat med 5,3% till 86,9% och produktindex har ökat med 2,6% till 80,2%.