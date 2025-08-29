Oddsen säger sitt – guldet redan klart för Mjällby?

Trots att hela nio omgångar återstår av Allsvenskan 2025 pekar oddsen på att Mjällby AIF redan säkrat guldet. Hos Unibet står laget nu i blott 1,07 gånger pengarna att vinna Allsvenskan 2026, en sannolikhet på över 90 procent.

Det gulsvarta laget från Listerlandet har gjort en remarkabel resa denna säsong. Inför säsongspremiären stod Mjällby AIF i hela 151 gånger pengarna på att vinna Allsvenskan hos Allsvenskans huvudsponsor Unibet. Bara de två nykomlingarna, samt Halmstad BK och IFK Värnamo bedömdes som större outsiders till SM-guldet.

– Att ett lag som Mjällby kan gå från 151 gånger pengarna till nästan klara guldfavoriter redan i augusti är unikt i modern allsvensk historia. Oddsen visar att de i praktiken har båda händerna på Lennart Johanssons pokal, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

För att sätta oddsen i perspektiv: just nu står Sveriges herrlandslag i 101 gånger pengarna att vinna fotbolls-VM 2026, trots att VM-kvalet ännu inte inletts. Här anses det alltså mer sannolikt att Sverige blir världsmästare nästa år än att Mjällby skulle vinna Allsvenskan 2025 när säsongen drog i gång.

– För ytterligare perspektiv, ser vi att Elfsborg på femteplats står i 101 gånger pengarna för guldet i dag. Alltså lägre odds än Mjällby hade inför säsongen. Det säger en del om vilken resa Mjällby gjort, säger Raúl Valencia López.

Bakom Mjällby är Hammarby främsta utmanare till guldet, men ett odds på 9,00. Malmö FF (26,00) och AIK (67,00) är ännu längre bort från guldet enligt Unibets odds.

Odds på vinnaren av Allsvenskan 2025

Mjällby 1.07

Hammarby 9.00

Malmö FF 26.00

AIK 67.00

Elfsborg 101.0

GAIS 251.0

IFK Göteborg 251.0

Djurgården 751.0

BK Häcken 2501

