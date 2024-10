SBB fastställer transaktionsvillkor för börsintroduktionen av dotterbolaget Sveafastigheter

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, FOLKREPUBLIKEN KINAS SÄRSKILDA ADMINISTRATIVA REGION HONGKONG, KANADA, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERINGEN, DISTRIBUTIONEN ELLER OFFENTLIGGÖRANDET SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (“SBB”) har fastställt prisintervall och antal aktier till försäljning i samband med Sveafastigheter AB:s (publ) (”Sveafastigheter”) börsintroduktion på Nasdaq First North Premier Growth Market (“Noteringen“). Vid Noteringen kommer SBB:s dotterbolag SBB i Norden AB (”Säljaren”) att erbjuda högst 88 miljoner aktier (inklusive övertilldelningsoption), motsvarande 44 procent av det totala antalet aktier, i Sveafastigheter. Aktierna kommer att erbjudas i ett prisintervall om 39,5 kronor till 45,5 kronor. Likviden från försäljningen avses användas till att stärka SBB:s balansräkningen och därigenom förbättra SBB:s finansiella ställning. Erbjudandet, inklusive övriga villkor, kommer att offentliggöras i, och göras genom, Sveafastigheters prospekt som avses att offentliggöras denna dag.

Försäljningen av aktier i Sveafastigheter och Noteringen är ett steg i SBB:s strategi att decentralisera koncernstrukturen genom att etablera hel- och delägda affärsenheter. SBB gynnas av att skapa affärsenheter som självständigt kan skapa bättre flexibilitet i finansieringen, förbättrad finansiell rapportering, ökad specialisering, möjliggörande av snabbare beslutsfattande samt främjande av ett närmare samarbete med hyresgäster och därigenom skapa ytterligare värde. De ägarspridningar som SBB gör inom ramen för strategin genom försäljning av aktier i dotterbolag innebär ett kapitaltillskott till SBB som kan användas för att stärka SBB:s finansiella ställning och minska bolagets skuldsättning.

Den tilltänkta Noteringen kommer att genomföras genom en ägarspridning, där befintliga aktier i Sveafastigheter uppgående till högst 44 procent och som idag ägs av Säljaren erbjuds till allmänheten i Sverige samt till kvalificerade investerare i Sverige och internationellt i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag. Aktieägare i SBB per 27 september 2024 kommer att ha förtur till att teckna aktier i Noteringen till samma villkor som övriga investerare, med förbehåll för de begränsningar som kan följa av tillämplig värdepapperslagstiftning.

”Vid en notering blir Sveafastigheter ett av Sveriges största renodlade och noterade bostadsbolag. Storleken skapar förutsättningar för effektiv och lönsam bostadsförvaltning. SBB ser att Sveafastigheter är och kommer att fortsätta vara ett förstahandsval bland kommuner vilket bidrar till lönsam fastighetsutveckling och god samhällsförsörjning av hyresrätter. Bostadsfastigheter är en mycket attraktiv fastighetstyp som över långa tidsserier genererat hög avkastning till låg risk i jämförelse med andra tillgångsslag. Min bedömning är att speciellt bostäder kommer gynnas av stark hyrestillväxt och sjunkande kapitalkostnader. Jag är mycket nöjd med att våra aktieägare – tack vare strukturen för denna försäljning – både får ta del av den förstärkning av SBB:s balansräkning som försäljningen resulterar i och därtill ges valmöjligheten att vara direktinvesterade i Sveafastigheter, vilket inte varit tillgängligt vid tidigare avyttringar som SBB genomfört”, säger Leiv Synnes, vd för SBB.

Sveafastigheter fortsätter vara ett av SBB:s kärninnehav och kommer efter den tilltänkta Noteringen bli Sveriges största noterade bostadsbolag med cirka 14 500 lägenheter i förvaltning och cirka 7 900 lägenheter i projektutveckling eller pågående byggnation. Per 30 juni 2024 äger Sveafastigheter attraktivt belägna hyresrätter värda 27,5 mdkr, inklusive fastigheter i förvaltning och nyproduktion. Baserat på intjäningsförmågan per 30 juni 2024, genererar Sveafastigheter hyresintäkter på cirka 1,5 mdkr med ett driftnetto om cirka 1,0 mdkr.

Ytterligare information om Noteringen kommer, efter att ett prospekt har offentliggjorts, att finnas tillgängligt på Sveafastigheters hemsida via följande länk: corporate.sveafastigheter.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Helena Lindahl, Finansdirektör, ir@sbbnorden.se, press@sbbnorden.se

Denna information utgör insiderinformation som Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2024 kl. 07:30 CEST.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se.

