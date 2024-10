De nominerade till månadens spelare i Allsvenskan och Superettan är…

Det har blivit dags att utse september månads bästa spelare och tränare i Allsvenskan och Superettan. AIK och Malmö FF har flest nomineringar i Allsvenskan, medan Degerfors och Östers IF ligger bra till i Superettan.

– En defensiv AIK-duo, två målglada Malmö FF-spelare och GAIS Gustav Lundgren gör upp om titeln Månadens spelare i Allsvenskan i september. I Superettan är Dijan Vukojevic och Gustav Lindgren i Degerfors IF nominerade tillsammans Östers IF:s Adam Bergmark Wiberg, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Nominerade till Månadens spelare och tränare i Allsvenskan

Spelare

Sotirios Papagiannopoulos, AIK

AIK har hittat storformen, inte minst tack vare en urstark defensiv. ”Sotte” spelade samtliga minuter under augusti när AIK klättrade i tabellen efter att ha hållit nollan i fyra raka matcher.

Kristoffer Nordfeldt, AIK

Fyra matcher – fyra hållna nollor. Kristoffer Nordfeldt har hittat tillbaka till storformen. Den rutinerade målvakten fick göra elva räddningar under den gångna månaden och behövde inte släppa en enda boll förbi sig.

Gustav Lundgren, GAIS

Gustav Lundgren fortsätter att dra i de offensiva trådarna för GAIS. Två bländande insatser, i segrarna mot Västerås SK och Djurgården, gav totalt två mål och tre assist från Lundgrens känsliga fötter i september.

Anders Christiansen, Malmö FF

Anders Christiansen väntar fortfarande på att göra sin första 90-minutersmatch i Allsvenskan i år, men det hindrar honom inte från att vara avgörande för MFF. I 4–0-segern mot Djurgården slog han till med ett mål och en assist, och på 56 minuter mot BK Häcken hann han med två nya kassar.

Isaac Kiese Thelin, Malmö FF

Isaac Kiese Thelin jagar andra raka skytteligasegern i Allsvenskan. I september fyllde han på målkontot med tre nya mål på fyra matcher – en retur, en mäktig nick och en påpasslig styrning.

Tränare

Oscar Hiljemark, IF Elfsborg

Fem IF Elfsborg-matcher i september genererade i nio gjorda mål, nio poäng, två hållna nollor och inte en enda förlust. Oscar Hiljemark fortsätter att navigera Gulsvarts tajta spelschema på ett imponerande sätt.

Mikkjal Thomassen, AIK

Månaden inleddes med 0–0 hemma mot Malmö FF, och följdes sedan av tre raka 1–0-segrar, där den sena derbyvinsten mot Hammarby är färskast i minnet. Fyra raka hållna nollor har hjälpt Mikkjal Thomassens lag att klättra rejält i tabellen.

Henrik Rydström, Malmö FF

Malmö FF har drygat ut serieledningen i september, mycket tack vara ett defensivt facit som lyder: fem matcher, fem hållna nollor. Framåt imponerar dessutom 4–0-segrarna hemma mot Djurgården och BK Häcken.

Nominerade till Månadens spelare och tränare i Superettan

Spelare

Adam Bergmark Wiberg, Östers IF

Östers IF visade framfötterna i september, och allt som oftast stod Adam Bergmark Wiberg för de avgörande aktionerna. Av lagets elva mål stod Bergmark för tre, samtidigt som han spelade fram till fem. Höjdpunkten var 5–2-segern mot Utsiktens BK där ABW noterades för två mål och två assist.

Gustav Lindgren, Degerfors IF

Gustav Lindgren har varit kylig framför mål i september. Anfallaren inledde månaden med nätrassel och assist i bortasegern mot Utsiktens BK, och avslutade den med att sätta båda målen i 2–0-vinsten mot Trelleborgs FF.

Dijan Vukojevic, Degerfors IF

Dijan Vukojevic utmanar i skytteligatoppen efter en stark septembermånad. Han avgjorde bortamötet med Sandvikens IF och dunkade in två mål mot Utsiktens BK – men det som sticker ut är klackassisten till Gustav Lindgrens ena mål mot TFF.

Tränare

Martin Foyston, Östers IF

Östers IF klättrade upp på andraplats under september. Martin Foystons lag inledde månaden med 0–0 borta mot Landskrona BoIS, och öste sedan in elva mål på tre matcher i segrar mot Trelleborgs FF, GIF Sundsvall och Utsiktens BK.

Andreas Holmberg, Örgryte IS

Örgryte IS inledde september med tre raka segrar mot IK Brage, Gefle IF och Landskrona BoIS, och fortsatte därmed sin stigning upp till övre halvan av tabellen. Kryss mot Utsiktens BK och Varbergs BoIS avslutade månaden.

William Lundin, Degerfors IF

Fyra raka segrar och 8–0 i målskillnad. William Lundins Degerfors IF tog över förstaplatsen i serien i september med en blandning av en ramstarkt defensiv och påhittigt anfallsspel.

Om Månadens spelare och tränare

Månadens spelare och tränare kommer att utses sex gånger i år. I juryn sitter samtliga lagkaptener eller huvudtränare för lagen i Allsvenskan och Superettan, samt sportjournalister från riksmedia och lokalmedia i de samhällen där Allsvenskan och Superettan spelas. Juryn röstar varje månad fram finalister (fem spelare och tre tränare i Allsvenskan och tre spelare och tre tränare i Superettan) till utmärkelserna. Därefter får supportrar möjlighet att rösta fram vilka av finalisterna som de anser ska vinna. En totalsumma räknas sedan samman, där media, tränare och lagkaptener står för två tredjedelar, supportrarnas röster står för en tredjedel. Varje vinnare får 10 000 kronor från elitfotbollens huvudsponsor Unibet att skänka till ett samhällsengagemang.

