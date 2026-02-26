Sista deltävlingen i Sundsvall avgjord på förhand?

När den sista deltävlingen i Melodifestivalen avgörs i Sundsvall är två artister nästan garanterade finalplatser enligt Unibets odds.

Det blir k-pop-toner i finalen nästa vecka. Inför deltävling fem toppar AleXa oddslistan hos Unibet och står i låga 1,12 gånger pengarna att sluta topp 2 i Sundsvall. En sannolikhet som motsvarar cirka 90 procent. Till samma odds hittas Melodifestivalen-veteranen Sanna Nielsen, även hon med cirka 90 procents sannolikhet att gå direkt till final.

– Våra odds pekar mot en deltävling där två artister står i en helt egen klass. Frågan är inte om de går vidare utan vem som tar tredjeplatsen till finalkvalet, där Lilla Al-Fadji är en av två med goda chanser, säger Raúl Valencia López, marknads- och pr-ansvarig på Unibet.

Kampen om tredjeplatsen i deltävlingen står mellan Lilla Al-Fadji med ”Delulu” och Vilhelm Buchaus med “Hearts Don’t Lie”. Här är det fördel för den ena halvan av Ison & Fille (1,75 att sluta topp-3) medan Buchaus står i 2,35.

Det innebär att Bladë och JULIETT får svårt att blanda sig in i kampen om att få tävla vidare enligt Unibets odds.

Unibets odds på Melodifestivalen 2026: Deltävling 5

Att sluta topp-2 (direkt till final):

AleXa 1.12

Sanna Nielson 1.12

Lilla Al-Fadji 4.50

Vilhelm Buchaus 6.00

Bladë 18.00

JULIETT 36.00

Att sluta topp-3 (minst finalkval):

AleXa 1.01

Sanna Nielson 1.01

Lilla Al-Fadji 1.75

Vilhelm Buchaus 2.35

Bladë 6.50

JULIETT 12.00



Vinnare av Melodifestivalen 2026:

FELICIA 1.30

AleXa 9.50

Sanna Nielson 10.00

Medina 14.00

Smash Into Pieces 14.00



