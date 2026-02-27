Unibets odds visar: 77 procents sannolikhet att L åker ur riksdagen

Med mindre än 200 dagar kvar till riksdagsvalet ser läget allt tuffare ut för Liberalerna. Partiet ligger under två procent i flera opinionsmätningar, och enligt nya odds från Unibet är sannolikheten nu 77 procent att Liberalerna hamnar under riksdagsspärren.

Historiskt har Unibets odds ofta skiljt sig från opinionsmätningarna när det gäller de mindre riksdagspartierna. Inför tidigare val har både Liberalerna och Kristdemokraterna haft mätresultat under spärren, samtidigt som oddsen visat att partierna ändå skulle klara sig kvar i riksdagen – vilket också blev utfallet. Inför valet 2026 pekar däremot både mätningar och odds åt samma håll för Liberalerna.

– Oddsen väger in fler faktorer än enskilda opinionsmätningar, som historiska valresultat, möjligheten till stödröster och hur spelarna placerar sina insatser. Att sannolikheten nu är så pass hög för att Liberalerna åker ur visar att läget är betydligt svårare för partiet än vid tidigare val, säger Raúl Valencia López, pr- och marknadsansvarig på Unibet.

Unibets på odds på Liberalerna inför valet 2026:

• Över 4 % av rösterna: 4,00

• Under 4 % av rösterna: 1,20

Om Unibets politiska odds

Oddsen påverkas av flera faktorer: opinionsmätningar, historiska resultat, politiska trender, aktuella händelser samt hur spelarnas insatser fördelas. De slutliga oddsen sätts av Unibets oddssättare med lång erfarenhet av politiska spelmarknader.

